Далі у добірці 24 Каналу – нові пісні MONATIK, Анни Трінчер, KOLA, Олени Тополі, Michelle Andrade, Артура Логая та інших виконавців.

Анна Трінчер

Анна Трінчер випустила сингл "О Господи" – пісню про ситуацію, коли ти вже попрощалася з минулим, повернула собі спокій, а людина звідти раптом знову нагадує про себе.

Усі ми проходили через це: ти нарешті видихаєш, відновлюєш свій ресурс, знаходиш повний спокій, і тут — знову повідомлення або дзвінок з минулого. Раніше це могло б вибити з колії або затягнути в роздуми, але зараз це викликає лише посмішку й думку: "Ну знову?". Мені дуже хотілося передати цей стан, коли ти просто обираєш себе й з легкістю йдеш далі,

– зазначила співачка.

Разом із треком вона презентувала кліп, у якому знялися зіркові гості Слава Дьомін, Тімур Мірошниченко, Олег Машуковський, Єва Коршик, MELOVIN та TANYA LI.

Анна Трінчер – "О Господи": дивіться відео онлайн

MONATIK

Дмитро Монатік випустив новий трек "НуМо" та кліп до нього. Це друга частина його музичного артпроєкту – відеотрилогії, у якій усі історії поступово перетікають одна в одну. Першою була композиція "Тому що", а завершальна частина трилогії ще попереду.

MONATIK – "НуМо": дивіться відео онлайн

KOLA

Анастасія запрем'єрила "Піт-стоп" – грайливий трек про кохання, пристрасть і сильні емоції. У композиції KOLA поєднала попмузику з елементами соулу, госпелу та поп-джазу. Пісня стала першою частиною майбутньої трилогії артистки про різні етапи стосунків.

KOLA – "Піт-стоп": дивіться відео онлайн

Олена Тополя

Олена Тополя презентувала трек "Забери мене" – емоційну історію про стосунки, у яких між двома людьми поступово з'являється відстань. У пісні йдеться про те, як невисловлені слова, замовчування та страх сказати правду поступово віддаляють людей одне від одного і зрештою виникає прірва, яку стає дедалі важче подолати.

Олена Тополя – "Забери мене": дивіться відео онлайн

Мішель Андраде

Після паузи в сольній музиці повернулася Мішель Андраде. Артистка випустила трек SORRY, у якому говорить про свободу бути собою та більше не виправдовуватися за власну силу, амбіції чи характер. Назва пісні обігрує саме слово "sorry". Цього разу це не вибачення, а іронічна відповідь на очікування бути "зручною".

Michelle Andrade – SORRY: дивіться відео онлайн

Артур Логай

Артур Логай випустив свій другий трек "Скільки". Пісня має для артиста особливе значення, адже він написав її після нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Композиція стала роздумом про те, як часто люди відкладають важливе на потім через страх, сумніви чи прагнення все зробити ідеально.

"Ми не знаємо, скільки у нас залишилося шансів втілити мрію чи щось змінити у власному житті",

– підкреслив Артур.

До роботи над піснею долучився музичний продюсер Aniel Arin. А беквокал для треку записали Krylata, Яна Дроботюк, мама Артура, та його дядько, музикант Василь Логай.

Артур Логай – "Скільки": дивіться відео онлайн

KLER і OTOY

Артисти випустили другу спільну пісню – "Повільне диско". Якщо їхній перший трек "На двох" був про бажання мати більше часу для близьких, то новий – про можливість нарешті цей час провести разом. "Повільне диско" – про можливість нікуди не поспішати, танцювати, дивитися на захід сонця або просто бути поруч із близькою людиною.

KLER і OTOY – "Повільне диско": дивіться відео онлайн

MARSHA

MARSHA, учасниця "Фабрики зірок", випустила трек "Більше не буду". Це пісня про момент, коли людина перестає виправдовувати чужі вчинки, які завдають їй болю, і нарешті обирає себе.

Ця пісня з'явилася в момент, коли я почувалася загубленою і зломленою. Я раптом усвідомила, наскільки сильно попередні стосунки змінили моє сприйняття себе, життя, любові та людей, яких я впускаю близько. Іноді найбільше болю нам завдають саме ті, кому ми довіряємо найбільше",

– поділилася MARSHA.

MARSHA – "Більше не буду": дивіться відео онлайн

LADA

LADA презентувала пісню "Дивись" – іронічний трек про жінку, яка знає собі ціну та більше не хоче бути запасним варіантом. У композиції артистка говорить про стосунки, у яких настав час визначитися. Її героїня не готова чекати, вірити красивим обіцянкам чи дозволяти оцінювати себе, наче товар.

LADA – "Дивись": дивіться відео онлайн

ROSEQUIT

Рок-гурт представив дебютний альбом "Розквіт". До платівки увійшли 13 пісень, написаних упродовж 13 років. В основі альбому – гітарна альтернатива з ґранджевим корінням і живим звуком, доповнена синтезаторами, семплами та грувом технічних барабанів. Чотири композиції гурт уже випускав раніше, а ще дев'ять слухачі почули вперше. Альбом об'єднав особисті переживання музикантів і події останніх років. У піснях ROSEQUIT говорить про самотність, невпевненість, пошук себе та бажання рухатися далі.

Також напередодні Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян презентували спільну пісню "Заплету Віночок".