Как выбирали первых представителей на Евровидение от Украины и когда к этому присоединились все украинцы – рассказываем на 24 Канале.

Первые два года (2003-2004) Нацотбор был лишен публичного внимания зрителей – все происходило за закрытыми дверями. Украинцы не могли изменить ход событий и отправить на конкурс своего фаворита. Решение, кто получит возможность представлять Украину на песенном конкурсе принимало экспертное жюри, назначенное тогдашней Национальной телекомпанией Украины (ныне – Общественное вещание).

Первым смело представил украинский флаг в Латвии Александр Пономарев с англоязычной песней "Hasta la Vista". И это был достойный старт: выступление на большой европейской сцене было достойным и уверенным. Артист получил 14 место для Украины. С этого и началась наша большая история на Евровидении, за которой, затаив дыхание, уже не первый год, следит вся страна.

В следующем 2004 году, также по результатам внутреннего отбора, зажигать сцену Евровидения в Турции поехала певица Руслана с легендарным треком "Wild Dances". Артистка исполняла песню одновременно на английском и украинском языках. Гуцульские мотивы и знаменитое "шиги-рыги-да" невероятно понравилось европейской аудитории. Настоящей сенсацией стали дикие гуцульские танцы балета, которые сломали сцену из сверхпрочного стекла во время репетиции. Этот инцидент добавил туркам хлопот, а Руслане – дополнительный пиар. После этого турецкие журналисты окрестили певицу "новой Роксоланой". Безумная энергетика диких танцев принесла Украине первую победу и позволила привезти Евровидение домой.

Когда в Украине впервые провели Национальный отбор на Евровидение?

2005 год стал революционным для Украины во вселенной Евровидения. Мы встречали европейских гостей во Дворце спорта в Киеве. И впервые за историю, выбор артиста, которому выпадет честь держать высокую планку после победы Русланы, стал публичным. Ведь теперь не только профессиональное жюри, но и каждый зритель мог изменить ход событий с помощью СМС-сообщения. Проголосовав за песню, которая ему понравилась.

Этот отбор вошел в историю как один из самых противоречивых. Главной фавориткой считали Ани Лорак, однако в последний момент в список финалистов включили ивано-франковскую группу "Гринджолы". Зрители проявили свое влияние в этом же году. На фоне эмоционального подъема из-за Оранжевой революции украинцы отдали свои голоса за "неофициальный гимн" революции – песню "Вместе нас много, нас не преодолеть". Но к сожалению, европейский зритель не разделил наших музыкальных предпочтений и трек занял 19-е место. На тот момент, это был худший результат вплоть до 2017 года.

С тех пор формат и правила постоянно эволюционируют: новые артисты удивляют своими текстами и постановками, а зрители не стоят в стороне и продолжают болеть и голосовать за своих фаворитов. Поэтому не пропустите! Уже через считанные часы мы узнаем имя того, кто напишет следующую страницу истории на Евровидении и представит Украину в Вене в 2026 году.