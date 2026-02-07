Як обирали перших представників на Євробачення від України і коли до цього долучилися всі українці – розповідаємо на 24 Каналі.

Перші два роки (2003-2004) Нацвідбір був позбавлений публічної уваги глядачів – усе відбувалось за зачиненими дверима. Українці не могли змінити хід подій і відправити на конкурс свого фаворита. Рішення, хто отримає можливість представляти Україну на пісенному конкурсі приймало експертне журі, призначене тодішньою Національною телекомпанією України (нині – Суспільне Мовлення).

Першим сміливо представив український прапор у Латвії Олександр Пономарьов із англомовною піснею "Hasta la Vista". І це був гідний старт: виступ на великій європейській сцені був достойним та впевненим. Артист здобув 14 місце для України. З цього і почалась наша велика історія на Євробаченні, за якою, затамувавши подих, уже не перший рік, стежить уся країна.

У наступному 2004 році, також за результатами внутрішнього відбору, запалювати сцену Євробачення у Туреччині поїхала співачка Руслана з легендарним треком "Wild Dances". Артистка виконувала пісню одночасно англійською та українською мовами. Гуцульські мотиви і славнозвісне "шигі-ригі-да" неймовірно сподобалось європейській аудиторії. Справжньою сенсацією стали дикі гуцульські танці балету, які зламали сцену з надміцного скла під час репетиції. Цей інцидент додав туркам клопоту, а Руслані – додатковий піар. Після цього турецькі журналісти охрестили співачку "новою Роксоланою". Шалена енергетика диких танців принесла Україні першу перемогу та дала змогу привезти Євробачення додому.

Коли в Україні вперше провели Національний відбір на Євробачення?

2005 рік став революційним для України у всесвіті Євробачення. Ми зустрічали європейських гостей в Палаці спорту в Києві. І вперше за історію, вибір артиста, якому випаде честь тримати високу планку після перемоги Руслани, став публічним. Адже тепер не тільки професійне журі, а й кожен глядач міг змінити хід подій за допомогою СМС-повідомлення. Проголосувавши за пісню, яка йому сподобалась.

Цей відбір увійшов в історію як один із найсуперечливіших. Головною фавориткою вважали Ані Лорак, проте в останній момент до списку фіналістів включили івано-франківський гурт "Ґринджоли". Глядачі проявили свій вплив цього ж року. На фоні емоційного піднесення через Помаранчеву революцію українці віддали свої голоси за "неофіційний гімн" революції – пісню "Разом нас багато, нас не подолати". Але на жаль, європейський глядач не розділив наших музичних вподобань і трек посів 19-те місце. На той момент, це був найгірший результат аж до 2017 року.

З того часу формат та правила постійно еволюціонують: нові артисти дивують своїми текстами та постановками, а глядачі не стоять осторонь і продовжують вболівати та голосувати за своїх фаворитів. Тож не пропустіть! Вже за лічені години ми дізнаємося ім'я того, хто напише наступну сторінку історії на Євробаченні та представить Україну у Відні у 2026 році.