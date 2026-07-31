По словам артистки, последний год принес ей немало испытаний: она пережила нервные срывы, потеряла друзей из-за предательства и столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом стало известно из ее нового интервью на YouTube-канале Леры Татарчук.

Я не знаю, такого тяжелого года в моей жизни никогда не было. И я уже так думаю: "Боже, хоть бы у меня больше не было такого",

– сказала Наталья Денисенко.

Она также рассказала, что сильный стресс сказался на ее здоровье. "И кто-то может сказать: "Да ладно, сидит такая красавица, улыбается. Что у нее там – кто-то умер, какая-то операция?". Так, действительно, у меня были серьезные проблемы со здоровьем из-за нервных срывов".

Отдельным ударом для актрисы стала потеря близкого окружения.

Я потеряла очень много друзей из-за предательств, из-за их зависти. И это для меня даже сейчас больно. Хотя я и отпустила это, но все равно думаю: "Да почему?" Ну, такое предательство. Очень много всего было",

– отметила она.

Кого именно имела в виду актриса, она не уточнила. В то же время уже довольно долгое время в сети обсуждают ее возможный конфликт с Еленой Светлицкой. Ранее Денисенко заявляла, что после всего, что произошло между ними, больше не планирует поддерживать с коллегой близкие отношения. Известно также, что Наталья Денисенко является крестной матерью Веры – старшей дочери Елены Светлицкой. Актрисы дружили около 18 лет еще со студенческих времен.

Интервью с Натальей Денисенко: смотрите видео онлайн

Напомним, что за последний год в жизни актрисы произошли и другие большие перемены. В 2025 году она развелась с Андреем Фединчиком после восьми лет брака, а недавно стало известно о ее помолвке с предпринимателем и моделью Юрием Савранским.