За словами артистки, останній рік приніс їй чимало випробувань: вона пережила нервові зриви, втратила друзів через зраду та зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. Про це стало відомо з її нового інтерв'ю на ютуб-каналі Лєри Татарчук.

Я не знаю, такого важкого року в моєму житті ніколи не було. І я вже така думаю: "Боже, хоч би в мене більше не було такого",

– сказала Наталка Денисенко.

Вона також розповіла, що сильний стрес позначився на її здоров'ї. "І хтось може сказати: "Та ну, сидить така красуня, посміхається. Що у неї там – хтось помер, якась операція?" Так, дійсно, у мене були серйозні проблеми зі здоров'ям через нервові зриви".

Окремим ударом для акторки стала втрата близького оточення.

Я втратила дуже багато друзів через зради, через їхню заздрість. І це для мене навіть зараз болюче. Хоча я й відпустила, але все одно думаю: "Та за що?" Ну така зрада. Дуже багато всього було",

– зазначила вона.

Кого саме мала на увазі акторка, вона не уточнила. Водночас уже тривалий час у мережі обговорюють її можливий конфлікт з Оленою Світлицькою. Раніше Денисенко заявляла, що після всього, що сталося між ними, більше не планує підтримувати з колегою близькі стосунки. Відомо також, що Наталка Денисенко є хрещеною мамою Віри – старшої доньки Олени Світлицької. Акторки товаришували близько 18 років ще зі студентських часів.

Інтерв'ю з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що за останній рік у житті акторки відбулися й інші великі зміни. У 2025 році вона розлучилася з Андрієм Федінчиком після восьми років шлюбу, а нещодавно стало відомо про її заручини з підприємцем і моделлю Юрієм Савранським.