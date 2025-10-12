Обычно Елена Зеленская для публичных выходов выбирает наряды украинских брендов. В материале Show 24 узнавайте о том, какие из них являются ее любимыми.

Какие бренды Елена Зеленская выбирает чаще всего?

AMG

В гардеробе первой леди Украины есть немало образов от бренда AMG, который запущен дизайнером Аленой Беттяр. Стилист Елены Зеленской Наталья Каменская рассказала, что рассказывала, что вещей именно от AMG может быть больше всего.

Они очень хорошо знают фигуру Елены Владимировны. Если у нас какая-то важная поездка и очень сжатые сроки для подготовки, я сразу обращаюсь к ним, потому что знаю, что они могут пошить костюм за четыре дня,

– рассказывала Каменская.

Среди последних образов Елены Зеленской от AMG – ее наряд для встречи с Меланией Трамп. Это черные брюки-палаццо, белая рубашка и кардиган.



Елена Зеленская и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская в образах от AMG / Фото из инстаграма Елены Зеленской

GASANOVA

Первая леди часто выбирает наряды от бренда GASANOVA, основанный в 2013 году в Донецке дизайнером Эльвирой Гасановой. Модельер одевает не только Елену Зеленскую, но и Владимира Зеленского, Александра Усика, звезд Джамалу, Надю Дорофееву и многих других.

Среди последних look жены президента в GASANOVA – молочный костюм на пятый Саммит первых леди и джентльменов.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская в образах от GASANOVA / Фото из инстаграма Елены Зеленской

LITKOVSKA

Еще один бренд, который часто выбирает Елена Зеленская – LITKOVSKA. Костюм от Лилии Литковской первая леди надела в нынешний День Независимости Украины.

Елена Зеленская в образах от LITKOVSKA / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Также первая леди Украины выбирает такие бренды: the COAT by Katya Silchenko, BOBKOVA, ANDRE TAN и многие другие.

Какие ювелирные бренды выбирает первая леди?

Важно добавить, что в большое количество образов Елена Зеленская добавляет особую символику – это серьги, подвески или броши с фольклорными мотивами или месседжи, которые напоминают миру о войне в Украине и преступлениях, которые совершает Россия.

Первая леди чаще всего выбирает украшения от Guzema Fine Jewelry, Gunia Project и других.

Образы Елены Зеленской с акцентом на украшения / Фото из инстаграма первой леди

Добавим, Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в сентябре этого года. Первая леди Украины поделилась, что впервые имела возможность без спешки пообщаться с Меланией. По словам жены украинского лидера, Трамп является осведомленной о событиях войны в Украине.