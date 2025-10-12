Зазвичай Олена Зеленська для публічних виходів обирає вбрання українських брендів. У матеріалі Show 24 дізнавайтесь про те, які з них є її улюбленими.

Які бренди Олена Зеленська обирає найчастіше?

AMG

У гардеробі першої леді України є чимало образів від бренду AMG, що запущений дизайнеркою Альоною Беттяр. Стилістка Олени Зеленської Наталія Каменська розповідала, що речей саме від AMG може бути найбільше.

Вони дуже добре знають фігуру Олени Володимирівни. Якщо у нас якась важлива поїздка і дуже стислі терміни для підготовки, я відразу звертаюся до них, бо знаю, що вони можуть пошити костюм за чотири дні,

– розповідала Каменська.

Серед останніх образів Олени Зеленської від AMG – її вбрання для зустрічі з Меланією Трамп. Це чорні штани-палацо, біла сорочка та кардиган.



Олена Зеленська і Меланія Трамп / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Олена Зеленська в образах від AMG / Фото з інстаграму Олени Зеленської

GASANOVA

Перша леді часто обирає вбрання від бренду GASANOVA, заснований у 2013 році в Донецьку дизайнеркою Ельвірою Гасановою. Модельєрка одягає не лише Олену Зеленську, але й Володимира Зеленського, Олександра Усика, зірок Джамалу, Надю Дорофєєву й багатьох інших.

Серед останніх look дружини президента у GASANOVA – молочний костюм на п'ятий Саміт перших леді й джентльменів.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Олена Зеленська в образах від GASANOVA / Фото з інстаграму Олени Зеленської

LITKOVSKA

Ще один бренд, який часто обирає Олена Зеленська – LITKOVSKA. Костюм від Лілії Літковської перша леді одягнула у цьогорічний День Незалежності України.

Олена Зеленська в образах від LITKOVSKA / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Також перша леді України обирає такі бренди: the COAT by Katya Silchenko, BOBKOVA, ANDRE TAN та багато інших.

Які ювелірні бренди обирає перша леді?

Важливо додати, що у велику кількість образів Олена Зеленська додає особливу символіку – це сережки, підвіски або брошки з фольклорними мотивами або меседжі, які нагадують світові про війну в Україні та злочини, які чинить Росія.

Перша леді найчастіше обирає прикраси від Guzema Fine Jewelry, Gunia Project та інших.

Образи Олени Зеленської з акцентом на прикраси / Фото з інстаграму першої леді

Додамо, Олена Зеленська та Меланія Трамп зустрілися у вересні цього року. Перша леді України поділилась, що вперше мала нагоду без поспіху поспілкуватися з Меланією. За словами дружини українського лідера, Трамп є обізнаною щодо подій війни в Україні.