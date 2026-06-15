Об этом на странице бренда в фейсбуке сообщила дизайнер и CEO Наталья Кириченко.

К теме Мартыновская, которую обвинили в жестоком обращении с животными, сделала новое заявление

В последние дни я получила много сообщений о ситуации, сложившейся вокруг нашей бывшей партнерши и UGC-креаторши, с которой EMBR GEM ранее реализовал совместный проект. В связи с событиями, которые стали предметом общественного обсуждения, для меня важно лично выразить свою позицию,

– подчеркнула она.

Наталья Кириченко заявила, что не поддерживает жестокое обращение с животными в любом проявлении.

Любовь, уважение и ответственное отношение ко всему живому – это ценности, которые я разделяю как человек и которые лежат в основе EMBR GEM,

– добавила дизайнер.

По словам Кириченко, на момент создания совместного проекта с Ольгой Мартыновской она не знала о событиях, которые стали известны общественности после интервью шеф-повара Маши Ефросининой.

После скандала Наталья приняла решение прекратить сотрудничество с судьей "МастерШеф" и удалить материалы, связанные с их коллаборацией.

Для меня это не просто официальная позиция бренда. Это моя личная позиция как человека и основательницы EMBR GEM. Ценность жизни, гуманность и сострадание всегда будут важнее любых партнерств или коммерческих проектов,

– подытожила Кириченко.

Что известно о скандале?

В интервью Маше Ефросининой Ольга Мартыновская рассказала, что в детстве "бросала кошек через крышу" и привязывала петарды к их хвостам, за что ее раскритиковали.

Фрагмент, вызвавший возмущение в сети, был удален из интервью. Ефросинина отметила, что они не поддерживают жестокое обращение с животными, и утверждает, что фраза Мартыновской была "неудачной гиперболой", а не реальной историей из ее детства.

"Она была использована для эмоционального усиления мысли героини и не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных", – пояснила интервьюерша.

Шеф-повар записала видеообращение, в котором извинилась перед людьми, которых ее фраза могла задеть.

На скандал отреагировала UAnimals – всеукраинская организация по защите животных и окружающей среды. Зоозащитники подчеркнули, что "жестокость недопустима в любом возрасте и ни при каких обстоятельствах не может быть частью теплых ностальгических воспоминаний", а также напомнили, что популярность – это ответственность.