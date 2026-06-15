Про це на сторінці бренду у фейсбуці повідомила дизайнерка та CEO Наталія Кириченко.

До теми Мартиновська, яку звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами, зробила нову заяву

Останніми днями я отримала багато повідомлень щодо ситуації, яка склалася навколо нашої колишньої партнерки та UGC-креаторки, з якою EMBR GEM раніше реалізував спільний проєкт. У зв'язку з подіями, які стали предметом суспільного обговорення, для мене важливо особисто висловити свою позицію,

– наголосила вона.

Наталія Кириченко заявила, що не підтримує жорстоке поводження з тваринами в будь-якому прояві.

Любов, повага та відповідальне ставлення до всього живого є цінностями, які я поділяю як людина та які лежать в основі EMBR GEM,

– додала дизайнерка.

За словами Кириченко, на момент створення спільного проєкту з Ольгою Мартиновською вона не знала про події, які стали відомі громадськості після інтерв'ю шеф-кухарки Маші Єфросиніній.

Після скандалу Наталія ухвалила рішення припинити співпрацю з суддею "МастерШеф" та видалити матеріали, пов'язані з їхньою колаборацією.

Для мене це не просто офіційна позиція бренду. Це моя особиста позиція як людини та засновниці EMBR GEM. Цінність життя, гуманність і співчуття завжди будуть важливішими за будь-які партнерства чи комерційні проєкти,

– підсумувала Кириченко.

Що відомо про скандал?

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Ольга Мартиновська розповіла, що у дитинстві "кидала котів через дах" та прив'язувала петарди до їхніх хвостів, через що її розкритикували.

Фрагмент, який викликав обурення в мережі, прибрали з інтерв'ю. Єфросиніна зазначила, що вони не підтримують жорстоке поводження з тваринами, й стверджує, що фраза Мартиновською була "невдалою гіперболою", а не реальною історією з її дитинства.

"Вона була використана для емоційного підсилення думки героїні та не мала на меті схвалення або нормалізацію насильства щодо тварин", – пояснила інтерв'юерка.

Шеф-кухарка записала відеозвернення, в якому попросила вибачення в людей, яких її фраза могла зачепити.

На скандал відреагувала UAnimals – всеукраїнська організація з захисту тварин та довкілля. Зоозахисники наголосили, що "жорстокість неприпустима в будь-якому віці й за жодних обставин не може бути частиною теплих ностальгічних спогадів", а також нагадали, що популярність – це відповідальність.