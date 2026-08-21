У девушки сломан нос, трещина в глазнице и ушиб глаза. Также у Марии повреждены зубы и есть синяки на теле. Дочь певицы показала последствия ДТП в инстаграме Stories.

Ну, минус неровный нос. Перелом носа и трещина глазницы, а так все хорошо,

– написала Мария.

Маша Полякова показалась после ДТП / Скриншоты из Instagram-сторис

Добавим, что, несмотря на тяжелую ночь, Оля Полякова решила не отменять свои рабочие планы. В сети появились видео, на которых видно, что после аварии певица тем же вечером выступила в одесском клубе IBIZA.

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Что известно о ДТП с участием Оли Поляковой?

В ночь на 20 августа Оля Полякова вместе со старшей дочерью Машей попала в ДТП по дороге в Одессу. По словам певицы, в их автомобиль врезалась другая машина, после чего машина съехала с дороги и оказалась в кювете. После аварии Маше потребовалась помощь медиков – девушку забрала скорая. Точные обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются. Правоохранители должны выяснить, как именно произошла авария и кто был виновником столкновения.

Отметим, что до этого в ДТП также попадали другие украинские артисты. Недавно об авариях рассказали певец SHUMEI и блогерша Симбочка.