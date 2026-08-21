У дівчини зламаний ніс, тріщина очниці та контузія ока. Також у Марії пошкоджені зуби і є синці на тілі. Донька співачки показала наслідки ДТП в інстаграм-сторіс.

Ну трохи мінус рівний ніс. Перелом носа і трішення очниці, а так все добре,

– написала Марія.

Маша Полякова показалася після ДТП / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Додамо, що попри важку ніч, Оля Полякова вирішила не скасовувати свої робочі плани. У мережі з'явилися відео, де видно, що після аварії співачка того ж вечора виступила в одеському клубі IBIZA.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відомо про ДТП за участі Олі Полякової?

У ніч проти 20 серпня Оля Полякова разом зі старшою донькою Машею потрапила в ДТП дорогою до Одеси. За словами співачки, в їхній автомобіль врізалася інша машина, після чого авто з'їхало з дороги та опинилося в кюветі. Після аварії Маші знадобилася допомога медиків – дівчину забрала швидка. Точні обставини ДТП наразі встановлюють. Правоохоронці мають з'ясувати, як саме сталася аварія та хто був винуватцем зіткнення.

Зауважимо, що до цього в ДТП також потрапляли інші українські артисти. Нещодавно про аварії розповіли співак SHUMEI та блогерка Сімбочка.