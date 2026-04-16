Руслан родом из города Коростень. Некоторое время семья жила в Казахстане, а потом вернулась в Украину, где еще в юном возрасте начал учиться в музыкальной школе и осваивал различные инструменты. Профессиональное образование Квинта (фамилия при рождении – Ахрименко) получал в училище в Беларуси. В 90-х годах был студентом Киевского музыкального училища и Национальной музыкальной академии. Далее в материале 24 Канал расскажет с какими звездами сотрудничал продюсер и где он сейчас.

Творческие достижения

Развитие карьеры началось в 1997 году. Мужчина устроился композитором в студию Олега Афанасьенко "Пионер". Тогда и началось сотрудничество с известными звездами украинского шоу-бизнеса: Евгения Власова, Алина Гросу, Ирина Билык, Ольга Юнакова и многие другие.

Интересно, что Квинта записал много известных треков артистам: "Любовь. Яд" для Ирины Билык, большинство песен репертуара Алины Гросу и Асии Ахат, а также написал более 27 хитов для Софии Ротару. Возможно, не все знали, но именно Квинта создал ту самую "Одну калину", которую на память знает каждый украинец.

В 2017 году в комментарии композитор вспомнил историю создания этой песни.

"На тот момент я уже написал несколько песен для Софии Михайловны, но ей хотелось чего-то большего. "Хочу такую песню, как "Червона рута", – сказала народная артистка. – Но ее поют все, а я хочу свой народный хит". От такой просьбы я просто впал в ступор: "Ну как можно создать такую песню?!" Второй "Червоной руты" быть не может. Каждый день думал о будущей песне, засыпал и просыпался с мыслями о ней, но ничего в голову не приходило. Почти год прошел, а результата никакого. – Где же моя "Червона рута"? – каждый раз во время встречи спрашивала София Ротару", – поделился воспоминаниями Руслан Квинта.

Но вдохновение пришло к продюсеру, когда тот ехал в машине на работу. На студии поэт Виталий Куровский сразу же взялся за написание слов. Когда София Михайловна услышала песню, то у нее загорелись глаза.

В 2004 году он получил награду "Песня года" за "Одну калину".

Руслан Квинта и София Ротару / Фото из сети

После начала 00-х начал работать с Микой Ньютон. Когда певица поехала на Евровидение от Украины в 2011 году, то именно Квинта написал музыку к песне Angel.

Тогда певица заняла 4 место в общем рейтинге.

Постепенно началась и работа на телевидении. Руслана хорошо помнят как музыкального продюсера проектов "Голос страны", "Голос. Дети", Нацотбор на Евровидение и тому подобное.

В 2022 году стал организатором Международного детского песенного фестиваля United Kids Festival, который проходит в разных городах Европы, чтобы популяризировать украинскую музыку.

Интересные факты о Руслане Квинте

В сотрудничестве с российским диджеем Леонидом Руденко в 2008 году создал трек Destination, который тогда вошел в десятку лучших в Европе по версии журнала Billboard.

Имеет дочь Елизавету, которая выбрала профессию художницы-иллюстратора.

Более 10 лет был в браке с Викторией Рудник.

8 лет был вегетарианцем, однако в 2020 году вернулся к привычному образу жизни.

Совершил сотни прыжков с парашютом.

Является автором музыкального сопровождения двух популярных телешоу: "Орел и решка" и "Le маршрутка".

Где сейчас Руслан Квинта?

Уже несколько лет композитор проживает в Болгарии. В соцсетях время от времени публикует собственные фото, однако делится и творческими успехами юных артистов. Однако порой публика имеет к Руслану претензии, ведь он может писать сообщения на русском языке.

Два года назад в Threads Квинта написал, что увидел хороший сон.

Впоследствии люди начали задавать вопросы, можно ли композитора считать "нашим", если тот пишет на русском.