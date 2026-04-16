Руслан родом із міста Коростень. Певний час родина жила в Казахстані, а потім повернулась до України, де ще у юному віці почав навчатись у музичній школі та освоював різні інструменти. Професійну освіту Квінта (прізвище при народженні – Ахріменко) здобував в училищі у Білорусі. У 90-х роках був студентом Київського музичного училища та Національної музичної академії. Далі у матеріалі 24 Канал розповість із якими зірками співпрацював продюсер і де він зараз.

Творчі здобутки

Розвиток кар'єри почався у 1997 році. Чоловік влаштувався композитором до студії Олега Афанасієнка "Піонер". Тоді й розпочалась співпраці з відомими зірками українського шоубізнесу: Євгенія Власова, Аліна Гросу, Ірина Білик, Ольга Юнакова та багато інших.

Цікаво, що Квінта записав багато відомих треків артистам: "Любовь. Яд" для Ірини Білик, більшість пісень репертуару Аліни Гросу та Асії Ахат, а також написав понад 27 хітів для Софії Ротару. Можливо, не всі знали, але саме Квінта створив ту саму "Одну калину", яку на пам'ять знає кожен українець.

У 2017 році в коментарі композитор пригадав історію створення цієї пісні.

"На той момент я вже написав кілька пісень для Софії Михайлівни, але їй хотілося чогось більшого. "Хочу таку пісню, як "Червона рута", – сказала народна артистка. – Але її співають усі, а я хочу свій народний хіт". Від такого прохання я просто впав у ступор: "Ну як можна створити таку пісню?!" Другої "Червоної рути" бути не може. Кожен день думав про майбутню пісню, засинав і прокидався з думками про неї, але нічого в голову не приходило. Майже рік минув, а результату ніякого. – Де ж моя "Червона рута"? – кожен раз під час зустрічі питала Софія Ротару", – поділився спогадами Руслан Квінта.

Та натхнення прийшло до продюсера, коли той їхав у машині на роботу. На студії поет Віталій Куровський одразу ж взявся за написання слів. Коли Софія Михайлівна почула пісню, то у неї загорілись очі.

У 2004 році він отримав нагороду "Пісня року" за "Одну калину".

Руслан Квінта і Софія Ротару / Фото з мережі

Після початку 00-х почав працювати з Мікою Ньютон. Коли співачка поїхала на Євробачення від України у 2011 році, то саме Квінта написав музику до пісні Angel.

Тоді співачка посіла 4 місце у загальному рейтингу.

Поступово почалась і робота на телебаченні. Руслана добре пам'ятають як музичного продюсера проєктів "Голос країни", "Голос. Діти", Нацвідбір на Євробачення тощо.

У 2022 році став організатором Міжнародного дитячого пісенного фестивалю United Kids Festival, який проходить у різних містах Європи, щоб популяризувати українську музику.

Цікаві факти про Руслана Квінту

У співпраці з російським діджеєм Леонідом Руденком у 2008 році створив трек Destination, який тоді увійшов до десятки найкращих у Європі за версією журналу Billboard.

Має доньку Єлизавету, яка обрала професію художниці-ілюстраторки.

Понад 10 років був у шлюбі з Вікторією Рудник.

8 років був вегетаріанцем, однак у 2020 році повернувся до звичного способу життя.

Здійснив сотні стрибків із парашутом.

Є автором музичного супроводу двох популярних телешоу: "Орел і решка" та "Le маршрутка".

Де зараз Руслан Квінта?

Уже декілька років композитор проживає у Болгарії. У соцмережах час від часу публікує власні фото, однак ділиться і творчими успіхами юних артистів. Однак деколи публіка має до Руслана претензії, адже він може писати дописи російською мовою.

Два роки тому у Threads Квінта написав, що побачив хороший сон.

Допис Руслана Квінти / Скриншот із соцмережі

Згодом люди почали ставити запитання, чи можна композитора вважати "нашим", якщо той пише російською.