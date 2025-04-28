Тополя опубликовал фотографию с Бирчей на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Мужчины встретились на кофе.

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Тарас Тополя сделал селфи с Гариком Бирчей. Они улыбаются, а солист группы АНТИТИЛА обнимает актера за плечо.

Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора – при нем, на месте. Все будет Украина!,

– подписал фото Тополя.

Тарас Тополя и Гарик Бирча / Фото из инстаграма солиста группы АНТИТИЛА

Гарик Бирча в ВСУ

Напомним, что Гарик Бирча, известный по роли Витальки, защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала он присоединился к ТрО, а затем пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащий имел звание старшего сержанта, а за год службы стал главным сержантом.

Отметим, что Гарик Бирча довольно редко выходит на связь, в том числе и в социальных сетях. В январе 2025 года он рассказывал, что служит в 210-м отдельном штурмовом полку.

Ранее мы сообщали, что Миша Крупин рассказал, где проходит службу. Оказалось, что он является военнослужащим 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд". Служба певца началась в 2025 году, военная подготовка длилась примерно полтора месяца.