Тополя опублікував фотографію з Бірчею на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Чоловіки зустрілися на каву.

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Тарас Тополя зробив селфі з Гаріком Бірчею. Вони усміхаються, а соліст гурту АНТИТІЛА обіймає актора за плече.

Сусід прибув в Київ у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем в перший місяць. Доповідаю, почуття гумору – при ньому, на місці. Все буде Україна!,

– підписав фото Тополя.

Тарас Тополя та Гарік Бірча / Фото з інстаграму соліста гурту АНТИТІЛА

Гарік Бірча в ЗСУ

Нагадаємо, що Гарік Бірча, відомий за роллю Вітальки, захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу він приєднався до ТрО, а потім поповнив лави Збройних Сил України.

Військовослужбовець мав звання старшого сержанта, а за рік служби став головним сержантом.

Зазначимо, що Гарік Бірча доволі рідко виходить на зв'язок, зокрема й у соціальних мережах. У січні 2025 року він розповідав, що служить у 210-му окремому штурмовому полку.

Раніше ми повідомляли, що Міша Крупін розповів, де проходить службу. Виявилося, що він є військовослужбовцем 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд". Служба співака розпочалася у 2025 році, військовий вишкіл тривав приблизно півтора місяця.