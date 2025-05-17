Вокалист Ziferblat не смог присоединиться к разговору из-за самочувствия. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Суспільне. Новости".

Не пропустите Известная певица СолоХа наконец раскрыла правду о том, беременна ли от Тараса Цимбалюка

Как оказалось, проблемы с голосом у Даниила возникли еще с первых репетиций в Базеле.

Я не знаю, это ларингит, или нет, но что-то у него есть со связками. Мы его бережем, помогаем восстанавливаться,

– сказал Валентин Лещинский и отметил, что это не должно было бы плохо отразиться во время выступления в гранд-финале Евровидения-2025.

Федор Ходаков добавил, что из-за большого количества интервью и другой коммуникации с участниками, командой, журналистами и т.д., вокалист сильной устает, а ему надо беречь голос, поэтому он не появился с ними в новом интервью.

Интервью с участниками Ziferblat: смотрите видео онлайн

Заметим, несмотря на то, что проблемы со здоровьем у Даниила Лещинского возникли еще перед первым полуфиналом, группа прекрасно выступила на сцене Евровидения-2025 и прошла в гранд-финал.

Накануне мы писали о том, как Ziferblat отреагировал на победу в первом полуфинале Евровидения-2025.