Вокаліст Ziferblat не зміг долучитися до розмови через самопочуття. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Суспільне. Новини".

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Як виявилося, проблеми з голосом в Данила виникли ще з перших репетицій у Базелі.

Я не знаю, чи це ларингіт, чи ні, але щось у нього є зі зв'язками. Ми його бережемо, допомагаємо відновлюватися,

– сказав Валентин Лещинський і наголосив, що це не мало б погано відобразитись під час виступу у гранд-фіналі Євробачення-2025.

Федір Ходаков додав, що через велику кількість інтерв'ю та іншої комунікації з учасниками, командою, журналістами тощо, вокаліст сильної втомлюється, а йому треба берегти голос, тому він не з'явився з ними в новому інтерв'ю.

Інтерв'ю з учасниками Ziferblat: дивіться відео онлайн

Зауважимо, попри те, що проблеми зі здоров'ям в Данила Лещинського виникли ще перед першим півфіналом, гурт чудово виступив на сцені Євробачення-2025 і пройшов до гранд-фіналу.

Напередодні ми писали про те, як Ziferblat відреагував на перемогу у першому півфіналі Євробачення-2025.