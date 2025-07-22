Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Daily Express.

Важно "На месте квартиры – черная дыра": ракета попала в дом победительницы Miss Ukraine International

По предварительным данным, рядом с телом Рози также было найдено огнестрельное оружие. Тело девушки обнаружили ее мать и сестра. Коронер Грант Дейвис заявил, что полиция не видит признаков насильственной смерти и участия посторонних лиц.

Смерть наступила в понедельник, 14 июля. Накануне девушка собиралась в путешествие с друзьями.

Вскоре запланирована панихида, после чего состоятся похороны в закрытом семейном кругу.

Западные журналисты обратились за комментариями к королевской семье, однако прессе отказали.

Заметим, накануне также стало известно, что преждевременно умерла известная украинская актриса Анастасия Добрынина.