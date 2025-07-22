Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Daily Express.

Важливо "На місці квартири – чорна діра": ракета влучила в дім переможниці Miss Ukraine International

За попередніми даними, поруч із тілом Розі також було знайдено вогнепальну зброю. Тіло дівчини виявили її мати та сестра. Коронер Грант Дейвіс заявив, що поліція не вбачає ознак насильницької смерті та участі сторонніх осіб.

Смерть настала у понеділок, 14 липня. Напередодні дівчина збиралася у подорож із друзями.

Незабаром запланована панахида, після чого відбудеться похорон у закритому родинному колі.

Західні журналісти звернулися за коментарями до королівської родини, проте пресі відмовили.

Зауважимо, напередодні також стало відомо, що передчасно померла відома українська акторка Анастасія Добриніна.