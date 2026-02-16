Вадим родом из Запорожья. Учился в Запорожской инженерной академии, по специальности инженера электронной техники. В 90-х годах постепенно вливался в музыкальную индустрию, ведь работал на радио и был техническим директором, также четыре года работал в ночных клубах родного города. Впоследствии стал звукорежиссером в местном Дворце культуры. Интересно, что в Запорожье продюсер и познакомился с Еленой Кучер (Еленой Тополей). 24 Канал расскажет, что известно о жизни Лисицы и как разошлись его пути с певицей, которых связывали не только рабочие отношения.

Звездные сотрудничества Вадима Лисицы

Рядовым читателям имя этого саундпродюсера может показаться малознакомым, потому что такие профессии довольно редко становятся узнаваемыми. И все же мужчина в 2008 году работал на "Фабрике звезд 2", а с 2018 по 2019 годы был музыкальным продюсером "Х-Фактора".

Интересно, что именно на студии звукозаписи Лисицы познакомились Настя Каменских и Потап. Позже Вадим стал саундпродюсером не только для "Потап и Настя", но и для других выходных проектов: "XS", "NewZcooL", "Queen$","ВуЗВ" и многие другие.

В 2010 году Вадим вместе с MOЗGI Entertainment создают студию звукозаписи, где свои треки записывали немало украинских популярных звезд: Ирина Билык, Андрей Данилко, Виталий Козловский, Влад Дарвин, Александр Рыбак и другие.

На той же студии записывались треки "Время и Стекло". Многие песни из этого сотрудничества получили награды и большую популярность среди публики.

В 2016 году именно Лисица познакомил Потапа с Мишель Андраде. Более того, он является саундпродюсером всех ее песен.

Кроме того, Вадим сотрудничал с Любодой, Златой Огневич, а также в 2017 году начал сотрудничество с проектом NK. До сих пор музыкальный продюсер сотрудничает с певицей – неизвестно. В декабре 2025 года он дал интервью изданию OBOZ.UA, где рассказал, что с Настей не поддерживает связь, а с Потапом порой получается разговор.

Просил ли Алексей каких-то советов? Нет, он не из тех, кто их спрашивает, он сам их дает. Сейчас мы периодически общаемся, но редко. С Настей вообще не поддерживаем связь. Мы не ссорились, все нормально – просто не о чем говорить, и с ее стороны, и с моей,

– откровенно признавался продюсер.

Вадим Лисица и Настя Каменских / Фото из инстаграма

Лисица также высказался об Олеге Виннике, которому в народе дали статус "беглеца". Он рассказал, что в последний период перед началом полномасштабной войны у артиста было "изменено сознание".

Честно говоря, не могу знать наверняка, но мне кажется, что уже за полгода до полномасштабного вторжения господин Олег находился в состоянии измененного сознания под воздействием определенных веществ,

– вспомнил Вадим.

Последний раз он разговаривал с Винником 25 февраля 2022 года. Тогда продюсер поинтересовался у певца, где он и нужна ли ему помощь. Тот якобы ответил, что не может ничего рассказать, потому что его ищут чеченцы, которые хотят обменять его на Полтавскую или Херсонскую области.

Рабочий роман с Еленой Тополей

На момент знакомства Елене было 15 лет, а Вадиму – 26. Продюсер перебрался в Киев, а девушка закончила обучение в школе и думала, что делать дальше. Она поехала в столицу на учебу, и через некоторое время между ними закрутились отношения.

Отметим, что на тот момент у Лисицы уже были жена и двое детей, которые остались в Запорожье. Он хотел, что женщина переехала к нему, на фоне чего были постоянные ссоры.

Первые три года наших отношений (с Еленой Тополей – 24 Канал) – это был фейерверк. Это был такой ядерный реактор, потому что на этих отношениях построился артист. На этих отношениях построился я как продюсер. Она меня мотивировала делать невозможные вещи. Я ее также мотивировал делать невозможные вещи,

– вспомнил Вадим Лисица.

Елена Тополя и Вадим Лисица / Фото из соцсетей

В результате супруги развелись. А когда произошел разрыв с певицей, то продюсер говорил, что девушка была "любовницей". Он рассказывал, что в карьере Alyosha (такой был творческий псевдоним исполнительницы) наступил тот момент, когда ей это было в приоритете, а не отношения. Поэтому они поставили точку.

Вадим отметил, что все это ему обернулось "бумерангом между глаз".

"Я закончил отношения с женой, от которой у меня двое детей, и ушел к другой девушке. А тут с другой девушкой я заканчиваю отношения, потому что она не хочет их. Типа я и там ничего не имею, и здесь ничего не имею. Развалил отношения с детьми – ну, условно. Хотя это не так, но все равно. Это моя ответственность. То есть вся эта история вернулась мне бумерангом, прилетела мне между глаза. Поэтому это не обида. Это просто непонимание ситуации – как так произошло и почему, что пошло не так", – признался продюсер.

Сегодня они не общаются и вспоминать о Елене не очень хочет, ведь сегодня Лисица состоит в браке с Ириной, с которой воспитывают дочь. По его словам, жена не любит, когда муж публично высказывается о бывшей.

Вадим Лисица с женой / Фото из инстаграма

Интересно, что когда стало известно о разводе Тараса и Елены Тополь, то продюсер сделал заявление, что поддерживает артистку. По мнению певицы, он позволил себе публичное высказывание, потому что просто волнуется за нее.

Он переживает за меня, наверное. Иногда мне не нравилось, что он это комментирует. Уже прошло столько лет! У меня эмоциональная реакция сначала, а потом очень быстро попускает. Я могу фыркнуть, а потом думаю, что можно промолчать, не так уж и зацепило,

– подытожила Елена.

Также напомним, что в 2010 году Alyosha ездила на Евровидение от Украины. На подготовку было потрачено примерно 450 тысяч долларов. Лисица рассказал, что этот долг принадлежит юридическому ему.

С людьми, которые давали мне эти деньги, у меня уже есть собственные договоренности по реструктуризации и возврату. Это, по сути, закрытый вопрос, к которому можно не возвращаться. Алена сказала, что простили? Это я ей простил. Мне никто ничего не прощал, но это уже мои договоренности. Сколько это денег? Не десятки тысяч, сотни,

– откровенно сказал Вадим.

Где сейчас Вадим Лисица?

Как известно, музыкальный продюсер живет и работает в Украине. Его брат в начале войны воевал, а впоследствии его списали из-за возраста, ведь мужчине исполнилось 60 лет.

Время от времени Лисица дает интервью и в соцсетях высказывает мнения относительно различных событий в музыкальной индустрии. К примеру, одно из последних сообщений было посвящено победительнице Нацотбора – LELÉKA.