Вадим родом із Запоріжжя. Навчався у Запорізькій інженерній академії, за спеціальністю інженера електронної техніки. У 90-х роках поступово вливався у музичну індустрію, адже працював на радіо й був технічним директором, також чотири роки працював у нічних клубах рідного міста. Згодом став звукорежисером у місцевому Палаці культури. Цікаво, що у Запоріжжі продюсер і познайомився з Оленою Кучер (Оленою Тополею). 24 Канал розповість, що відомо про життя Лисиці і як розійшлись його шляхи зі співачкою, яких пов'язували не тільки робочі стосунки.

Зіркові співпраці Вадима Лисиці

Пересічним читачам ім'я цього саундпродюсера може здаватись малознайомим, бо такі професії доволі рідко стають впізнаваними. Та все ж чоловік у 2008 році працював на "Фабриці зірок 2", а з 2018 по 2019 роки був музичним продюсером "Х-Фактора".

Цікаво, що саме на студії звукозапису Лисиці познайомились Настя Каменських і Потап. Пізніше Вадим став саундпродюсером не тільки для "Потап і Настя", а й для інших вихідних проєктів: "XS", "NewZcooL", "Queen$","ВуЗВ" та багато інших.

У 2010 році Вадим разом із MOЗGI Entertainment створюють студію звукозапису, де свої треки записували чимало українських популярних зірок: Ірина Білик, Андрій Данилко, Віталій Козловський, Влад Дарвін, Олександр Рибак та інші.

На тій же студії записувались треки "Время и Стекло". Чимало пісень із цієї співпраці отримали нагороди та неабияку популярність серед публіки.

У 2016 році саме Лисиця познайомив Потапа з Мішель Андраде. Ба більше, він є саундпродюсером усіх її пісень.

Крім того, Вадим співпрацював з Любодою, Златою Огнєвіч, а також у 2017 році розпочав співпрацю з проєктом NK. Чи досі музичний продюсер співпрацює зі співачкою – невідомо. У грудні 2025 року він дав інтерв'ю виданню OBOZ.UA, де розповів, що з Настею не підтримує зв'язок, а з Потапом деколи виходить розмова.

Чи просив Олексій якихось порад? Ні, він не з тих, хто їх питає, він сам їх дає. Зараз ми періодично спілкуємося, але рідко. З Настею взагалі не підтримуємо зв'язок. Ми не сварилися, усе нормально – просто нема про що говорити, і з її боку, і з мого,

– відверто зізнавався продюсер.

Вадим Лисиця й Настя Каменських / Фото з інстаграму

Лисиця також висловився про Олега Винника, якому в народі дали статус "втікача". Він розповів, що в останній період перед початком повномасштабної війни в артиста була "змінена свідомість".

Чесно кажучи, не можу знати напевно, але мені здається, що вже за пів року до повномасштабного вторгнення пан Олег перебував у стані зміненої свідомості під впливом певних речовин,

– пригадав Вадим.

Востаннє він розмовляв із Винником 25 лютого 2022 року. Тоді продюсер поцікавився у співака, де він і чи потрібна йому допомога. Той нібито відповів, що не може нічого розповісти, бо його шукають чеченці, які хочуть обміняти його на Полтавську чи Херсонську області.

Робочий роман з Оленою Тополею

На момент знайомства Олені було 15 років, а Вадиму – 26. Продюсер перебрався до Києва, а дівчина закінчила навчання в школі й думала, що робити далі. Вона поїхала до столиці на навчання, й за якийсь час між ними закрутились стосунки.

Зазначимо, що на той момент у Лисиці вже були дружина й двоє дітей, які залишились у Запоріжжі. Він хотів, що жінка переїхала до нього, на фоні чого були постійні сварки.

Перші три роки наших стосунків (з Оленою Тополею – 24 Канал) – це був феєрверк. Це був такий ядерний реактор, тому що на цих стосунках побудувався артист. На цих стосунках побудувався я як продюсер. Вона мене мотивувала робити неможливі речі. Я її також мотивував робити неможливі речі,

– пригадав Вадим Лисиця.

Олена Тополя та Вадим Лисиця / Фото з соцмереж

У результаті подружжя розлучилось. А коли стався розрив зі співачкою, то продюсер казав, що дівчина була "коханкою". Він розповідав, що у кар'єрі Alyosha (такий був творчий псевдонім виконавиці) настав той момент, коли їй це було в пріоритеті, а не стосунки. Тому вони поставили крапку.

Вадим наголосив, що все це йому обернулось "бумерангом між очі".

"Я закінчив відносини з дружиною, від якої у мене двоє дітей, і пішов до іншої дівчини. А тут з іншою дівчиною я закінчую відносини, бо вона не хоче їх. Типу я і там нічого не маю, і тут нічого не маю. Розвалив відносити з дітьми – ну, умовно. Хоча це не так, але все одно. Це моя відповідальність. Тобто вся ця історія повернулась мені бумерангом, прилетіла мені між очі. Тому це не образа. Це просто нерозуміння ситуації – як так відбулося та чому, що пішло не так", – зізнався продюсер.

Сьогодні вони не спілкуються та й згадувати про Олену не дуже хоче, адже сьогодні Лисиця перебуває у шлюбі з Іриною, з якою виховують доньку. За його словами, дружина не любить, коли чоловік публічно висловлюється про колишню.

Вадим Лисиця з дружиною / Фото з інстаграму

Цікаво, що коли стало відомо про розлучення Тараса та Олени Тополь, то продюсер зробив заяву, що підтримує артистку. На думку співачки, він дозволив собі публічне висловлювання, бо просто хвилюється за неї.

Він переживає за мене, напевно. Іноді мені не подобалось, що він це коментує. Вже минуло стільки років! У мене емоційна реакція спершу, а потім дуже швидко попускає. Я можу фиркнути, а потім думаю, що можна промовчати, не так вже й зачепило,

– підсумувала Олена.

Також нагадаємо, що у 2010 році Alyosha їздила на Євробачення від України. На підготовку було витрачено приблизно 450 тисяч доларів. Лисиця розповів, що цей борг належить юридичному йому.

З людьми, які давали мені ці гроші, у мене вже є власні домовленості щодо реструктуризації та повернення. Це, по суті, закрите питання, до якого можна не повертатися. Альона сказала, що пробачили? Це я їй пробачив. Мені ніхто нічого не пробачав, але це вже мої домовленості. Скільки це грошей? Не десятки тисяч, сотні,

– відверто сказав Вадим.

Де зараз Вадим Лисиця?

Як відомо, музичний продюсер живе і працює в Україні. Його брат на початку війни воював, а згодом його списали через вік, адже чоловіку виповнилось 60 років.

Час від часу Лисиця дає інтерв'ю й у соцмережах висловлює думки щодо різних подій у музичній індустрії. До прикладу, одне з останніх повідомлень було присвячено переможниці Нацвідбору – LELÉKA.