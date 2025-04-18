Олейник раскрыл, действительно ли имеет отношения с Инной Белень. Сообщает Show 24 со ссылкой Люкс ФМ.

Не пропустите Самый желанный актер страны: известно имя главного героя 14 сезона шоу "Холостяк"

Вадим Олейник признался, что они с Инной Белень не встречаются.

Она очень красивая девушка. Мы с ней снимались в одном проекте на СТБ, это не съемки нового "Холостяка". Там познакомились и общались, но не более,

– объяснил артист.

Шоу "По домам": смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Вадима Олейника

Около 13 лет назад Вадим строил отношения с блогером Алиной Шаманской, которая тогда была журналисткой. По словам самого Олейника, оба партнера тогда были настолько сосредоточены на карьерном росте, что на построение крепких отношений просто не хватало ни времени, ни энергии.

Новый этап в личной жизни Вадима начался в 2015 году, когда он женился на пиарщице Анне Браженко, однако после пяти лет брака их отношения завершились разводом.

После разрыва Олейник не спешил афишировать свою личную жизнь, однако известно, что полгода назад он разошелся со стилисткой Софией.

Заметим, на днях подруга Александра Терена рассказала, действительно ли Инна Белень была в отношениях с Тереном после окончания "Холостяка-13".