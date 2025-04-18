Олійник розкрив, чи справді має стосунки з Інною Бєлєнь. Повідомляє Show 24 з посиланням Люкс ФМ.

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Вадим Олійник зізнався, що вони з Інною Бєлєнь не зустрічаються.

Вона дуже гарна дівчина. Ми з нею знімалися в одному проєкті на СТБ, це не зйомки нового "Холостяка". Там познайомилися і спілкувалися, але не більше,

– пояснив артист.

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Що відомо про особисте життя Вадима Олійника

Близько 13 років тому Вадим будував стосунки з блогеркою Аліною Шаманською, яка тоді була журналісткою. За словами самого Олійника, обоє партнерів тоді були настільки зосереджені на кар'єрному зростанні, що на побудову міцних особистих стосунків просто не вистачало ні часу, ні енергії.

Новий етап в особистому житті Вадима розпочався у 2015 році, коли він одружився з піарницею Анною Браженко, проте після п'яти років шлюбу їхні стосунки завершилися розлученням.

Після розриву Олійник не поспішав афішувати своє особисте життя, проте відомо, що пів року тому він розійшовся зі стилісткою Софією.

Зауважимо, днями подруга Олександра Терена розповіла, чи справді Інна Бєлєнь була у стосунках з Тереном після завершення "Холосятка-13".