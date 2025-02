Известно, что Бебко родился в 1984 году. Учился в Центральном колледже искусства и дизайна в Лондоне. Когда вернулся в Украину, то даже снимал клипы для некоторых украинских звезд. В 2011 году работал над так называемым альманахом, который состоит из восьми короткометражных фильмов "Влюбленные в Киеве". Как была создана группа The Hardkiss, каким образом завязались отношения с Саниной и почему Валерий находится не в Украине, узнавайте в материале Show24.

The Hardkiss

Когда Валерий работал на музыкальном телеканале "MTV Украина", Юлия брала интервью, ведь тогда ее увлечением была журналистика. Именно тогда состоялось судьбоносное знакомство. Через некоторое время после этого появился русскоязычный попдует Val & Sanina. Музыканты записали несколько песен, но позже пара создала рок-группу The Hardkiss, для которой они вместе писали песни.

В 2011 году The Hardkiss выступили на разогреве британской группы Hurts, а клип на песню Dance with me получил ротацию на музыкальных каналах. Через год артисты подписали контракт с лейблом SONY BMG. Впоследствии команда год за годом собирала по несколько наград музыкальной премии YUNA.

Однако начало полномасштабного вторжения все в корне изменило. На июнь 2022 года у The Hardkiss был запланирован концерт на НСК "Олимпийский", однако отыграть его не суждено. Зато коллектив выбрал возможность гастролировать за рубежом.

Команда выступала с группой Metallica во время концерта, направленного на помощь Украине, участвовала в благотворительном туре по Америке Stand Up For Ukraine, присоединилась к концертам в Турции в рамках проекта Save Childhood UA.

Весной 2023 и 2024 года The Hardkiss были в двух европейских и американских турах.

Личная жизнь

В 2011 году Юлия и Валерий поженились, хотя и долгое время скрывали свои отношения.

Валерий Бебко и Юлия Санина поженились / Фото из инстаграма Вала Бебко

Через четыре года у супругов родился сын Даниил.

Валерий Бебко с сыном / Фото из инстаграма музыканта

Два года назад в медиа ходили слухи, что якобы Вал и Юлия находятся на грани развода. Однако представитель группы The Hardkiss отметил, что у каждого украинца сейчас сложный период, но звездные супруги не намерены разрывать брак.

Ранее Санина рассказывала, что их отношения были в кризисном периоде и едва не перешли к разводу. Однако эту проблему удалось преодолеть благодаря откровенным разговорам.

Как Валерий Бебко выехал за границу

В прошлом году в сети шли дискуссии о том, что Бебко выехал за границу. А основанием для этого стало начало сольного проекта Саниной, который, по ее словам, "не присущ ребятам".

Позже мужчина вышел на связь в соцсетях и и показал фотографии, где сегодня находится. Среди них были выдающиеся архитектурные здания, например, Orpheum Theatre – исторический театр, расположенный в центре Лос-Анджелеса. В комментариях поклонники оставили немало приятных комментариев и даже спросили, когда ожидать концерт в Украине.

В январе этого года Юлия распространила фото с мужем и сыном с отдыха на горнолыжном курорте. Некоторые пользователи обвинили Бебко в незаконном пересечении границы во время военного положения.

Санина же не стала молчать на такие упреки.

Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения,

– заявила артистка.

Юлия Санина ответила на упреки о незаконном выезде мужа за границу / Скриншот из инстаграма

Где сейчас Валерий Бебко

Уже не секрет, что музыкант находится за границей. Недавно The Hardkiss выступил на элитном мероприятии – на гала-вечере журнала Forbes в Куршавеле. Участники группы не сообщали об этом в соцсетях.

Позже Санина и Бебко сообщили, что передали в фонд "Вернись живым" 200 тысяч гривен. Это роялти с прослушиваний песни "Как ты?" за 2023 – 2024 годы.