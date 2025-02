Відомо, що Бебко народився у 1984 році. Навчався у Центральному коледжі мистецтва та дизайну в Лондоні. Коли повернувся до України, то навіть знімав кліпи для деяких українських зірок. У 2011 році працював над так званим альманахом, який складається з 8-ми короткометражних фільмів "Закохані у Києві". Як було створено гурт The Hardkiss, яким чином зав'язались стосунки з Саніною та чому чоловік перебуває не в Україні, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

The Hardkiss

Коли Валерій працював на музичному телеканалі "MTV Україна", Юлія брала інтерв'ю, адже тоді її захопленням була журналістика. Саме тоді відбулось доленосне знайомство. За деякий час після цього з'явився російськомовний попдует Val & Sanina. Музиканти записали декілька пісень, але пізніше пара створила рок-гурт The Hardkiss, для якого вони разом писали пісні.

THE HARDKISS – "Кораблі": дивіться відео онлайн

У 2011 році The Hardkiss виступили на розігріві британського гурту Hurts, а кліп на пісню Dance with me отримав ротацію на музичних каналах. За рік артисти підписали контракт із лейблом SONY BMG. Згодом команда рік за роком збирала по кілька нагород музичної премії YUNA.

Однак початок повномасштабного вторгнення все докорінно змінив. На червень 2022 року у The Hardkiss був запланований концерт на НСК "Олімпійський", однак відіграти його не судилось. Натомість колектив обрав можливість гастролювати за кордоном.

Команда виступала з гуртом Metallica під час концерту, спрямованого на допомогу Україні, брала участь у благодійному турі Америкою Stand Up For Ukraine, долучилася до концертів у Туреччині в рамках проєкту Save Childhood UA.

Весною 2023 та 2024 років The Hardkiss були у двох європейських та американських турах.

Особисте життя

У 2011 році Юлія та Валерій одружились, хоч і тривалий час приховували свої стосунки.

Валерій Бебко та Юлія Саніна одружились / Фото з інстаграму Вала Бебка

Через чотири роки у подружжя народився син Данило.

Валерій Бебко з сином / Фото з інстаграму музиканта

Два роки тому у медіа ширились чутки, що нібито Вал і Юлія перебувають на межі розлучення. Однак представник гурту The Hardkiss наголосив, що у кожного українця зараз складний період, але зіркове подружжя не має намірів розривати шлюб.

Раніше Саніна розповідала, що їхні стосунки були у кризовому періоді й ледь не перейшли до розлучення. Однак цю проблему вдалось подолати завдяки відвертим розмовам.

Як Валерій Бебко виїхав за кордон

Минулого року у мережі точились дискусії щодо того, що Бебко виїхав за кордон. А підставою для цього став початок сольного проєкту Саніної, який, за її словами, "не притаманний хлопцям".

Пізніше чоловік вийшов на зв'язок у соцмережах й продемонстрував світлини, де сьогодні перебуває. Серед них були визначні архітектурні будівлі, наприклад, Orpheum Theatre – історичний театр, розташований у центрі Лос-Анджелеса. У коментарях шанувальники залишили чимало приємних коментарів і навіть запитали, коли очікувати на концерт в Україні.

У січні цього року Юлія поширила фото з чоловіком і сином з відпочинку на гірськолижному курорті. Деякі користувачі звинуватили Бебка в незаконному перетині кордону під час воєнного стану.

Саніна ж не стала мовчати на такі закиди.

Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення,

– заявила артистка.

Юлія Саніна відповіла на закиди про незаконний виїзд чоловіка за кордон / Скриншот з інстаграму

Де зараз Валерій Бебко

Уже не секрет, що музикант перебуває за кордоном. Нещодавно The Hardkiss виступив на елітному заході – на гала-вечорі журналу Forbes у Куршевелі. Учасники гурту не повідомляли про це у соцмережах.

Пізніше Саніна та Бебко повідомили, що передали до фонду "Повернись живим" 200 тисяч гривень. Це роялті з прослуховувань пісні "Як ти?" за 2023 – 2024 роки.