В этом году дочь музыканта окончила школу и сейчас готовится к поступлению в вуз. В эфире проекта "Утро в большом городе" Виктор Бронюк не стал называть точное количество баллов, которое получила Ева, однако отметил, что процесс тестирования сопровождался сильным эмоциональным напряжением.

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Певец признался, что во время экзамена его дочери стало плохо, а поведение наблюдателей только усугубило стрессовую ситуацию.

Хорошо сдала. Сдала, и хорошо! Баллы, в общем-то, это не главное. То волнение, те эмоции, которые были, – это вообще ужас. В этом году я считаю, что это своего рода, наверное, издевательство, потому что в тех условиях… Она вообще переволновалась, ей стало плохо. Вместо поддержки в этот момент куча преподавателей кричат, что аннулируют тест. Бедному ребенку плохо, ее тащат назад,

– поделился исполнитель.

Виктор Бронюк с семьей / фото из инстаграма

Что касается будущей профессии и учебного заведения, семья еще не приняла окончательного решения. Девушка рассматривает несколько вариантов и пока определяется с выбором. Однако артист уверенно заявил, что получать высшее образование Ева будет исключительно в Украине.

Она сама не знает, измучилась. Мы столько вузов перебрали, точно будет в Украине. Сейчас мы рассматриваем несколько вузов. Мы определимся, потом я поделюсь,

– подчеркнул певец.

Ева Бронюк / фото из инстаграма

Напомним, что стало известно, чем сейчас занимается Виктор Бронюк, уволившийся со службы в ВСУ.