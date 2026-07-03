Цього року донька музиканта закінчила школу й наразі готується до вступу у вищий навчальний заклад. В ефірі проєкту "Ранок у великому місті" Віктор Бронюк не став озвучувати точну кількість балів, яку отримала Єва, однак зазначив, що процес тестування супроводжувався сильним емоційним напруженням.

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Співак зізнався, що під час іспиту його доньці стало зле, а поведінка спостерігачів лише посилила стресову ситуацію.

Добре склала. Склала, і добре! Бали, загалом, це не головне. Те хвилювання, ті емоції, які були, це взагалі жах. Цьогоріч я вважаю, що це свого роду якесь, напевно, знущання, бо в тих умовах… Вона взагалі перехвилювалась, їй стало зле. Замість підтримки в цей момент купа викладачів кричать, що анулюють тест. Бідній дитині недобре, її тягнуть назад,

– поділився виконавець.

Віктор Бронюк з родиною / фото з інстаграму

Щодо майбутньої професії та навчального закладу, родина ще не ухвалила остаточного рішення. Дівчина розглядає кілька варіантів і наразі визначається з вибором. Проте артист впевнено заявив, що здобувати вищу освіту Єва буде виключно в Україні.

Вона сама не знає, змучилась. Ми стільки вишів перебрали, точно буде в Україні. Ми зараз розглядаємо кілька вишів. Ми визначимося, потім я поділюся,

– наголосив співак.

Єва Бронюк / фото з інстаграму

Нагадаємо, що стало відомо чим зараз займається Віктор Бронюк, який звільнився зі служби в ЗСУ.