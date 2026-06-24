После резкого похудения в сети начали распространяться слухи о том, что женщина якобы использовала препарат "Оземпик" или прибегла к липосакции. На эти предположения Виктория ответила в Instagram-сторис.

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По её словам, никаких инъекций или операций не было.

Виктория Ткач прокомментировала слухи о своём похудении / Скриншот из Instagram-сторис

Виктория объяснила, что раньше питалась бесконтрольно: часто ела снеки, хот-доги, фастфуд, а вместо воды выбирала газированные напитки.

Впоследствии она пересмотрела свои привычки и начала следить за питанием.

Жена Ткача говорит, что не придерживается жестких ограничений в питании и иногда позволяет себе любимые лакомства. Впрочем, секрет похудения, по её словам, заключается в другом — она научилась контролировать аппетит, не переедать и прекращать есть, когда уже наелась.

Виктория отметила, что раньше она потребляла в три-четыре раза больше пищи, чем сейчас.

Также жена шоумена рассказала, что сохранить хорошее состояние кожи после похудения ей помогли генетика, аппаратные процедуры и массажи.

Не всё так идеально, как хотелось бы. Надо подкачать руки. Поработать с кортизолом. Есть лишнее, что нужно подтянуть. Работаем,

– добавила она.

Виктория Ткач / Фото из её Instagram

Кстати, ранее о подробностях своего похудения на 40 килограммов рассказал актер Владимир Ращук.