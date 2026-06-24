Після кардинального схуднення в мережі почали ширитися чутки, що жінка нібито використовувала препарат "Оземпік" або вдавалася до ліпосакції. На ці припущення Вікторія відповіла в інстаграм-сторіс.

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За її словами, жодних ін'єкцій чи операцій не було.

Вікторія Ткач прокоментувала чутки про її схуднення / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вікторія пояснила, що раніше харчувалася безконтрольно: часто їла снеки, хот-доги, фастфуд, а газовані напої обирала замість води.

Згодом вона переглянула свої звички та почала стежити за харчуванням.

Дружина Ткача каже, що не дотримується жорстких заборон у харчуванні та іноді дозволяє собі улюблені смаколики. Втім, секрет схуднення, за її словами, полягає в іншому – вона навчилася контролювати апетит, не переїдати та припиняти їсти, коли вже наситилася.

Вікторія зазначила, що раніше вона споживала у три-чотири рази більше їжі, ніж зараз.

Також дружина шоумена розповіла, що зберегти гарний стан шкіри після схуднення їй допомогли генетика, апаратні процедури та масажі.

Все не так ідеально, як хотілося б. Треба ручки підкачати. З кортизолом попрацювати. Є зайве, що треба підтягнути. Працюємо,

– додала вона.

Вікторія Ткач / Фото з її інстаграму

До речі, раніше про подробиці свого схуднення на 40 кілограмів розповів актор Володимир Ращук.