Также он публично обратился к малышу. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Козловского.

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Так, 25 января Виталий показал милое фото с Оскаром в вышиванке.

11 месяцев моего счастья. Несмотря на все... Ты пришел в нашу жизнь, чтобы спасти от отчаяния и грусти. Сыночек, мы тебя очень любим,

– написал звездный папа.



Виталий Козловский с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Оскар родился 25 февраля 2024 года, но Козловский с женой Юлией Бакуменко объявили об этом только через два месяца. Имя для мальчика выбрал лично отец, который также присутствовал на родах.

Крещение малыша состоялось весной в Михайловском Златоверхом соборе. Крестными родителями стали Юла, жена телеведущего Анатолия Анатольевича, и украинский продюсер Андрей Игнатченко.