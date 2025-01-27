Також він публічно звернувся до малюка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Козловського.

Вас також може зацікавити Після виступу з росіянами: Іван Дорн заговорив українською й згадав Ліну Костенко

Так, 25 січня Віталій показав миле фото з Оскаром у вишиванці.

11 місяців мого щастя. Попри все... Ти прийшов у наше життя, щоб врятувати від відчаю та смутку. Синочок, ми тебе дуже любимо,

– написав зірковий татусь.



Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Оскар народився 25 лютого 2024 року, але Козловський з дружиною Юлією Бакуменко оголосили про це лише через два місяці. Ім'я для хлопчика обрав особисто батько, який також був присутній на пологах.

Хрещення малюка відбулося навесні в Михайлівському Золотоверхому соборі. Хрещеними батьками стали Юла, дружина телеведучого Анатолія Анатолійовича, та український продюсер Андрій Ігнатченко.