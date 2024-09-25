Віталій Козловський презентував на ютуб-каналі новий кліп – "Сину". У цьому теплому відео показали залаштунки сімейної фотосесії.

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Співак не поспішав показувати обличчя сина. Але вирішив зробити це, коли сину виповнилося пів року.

Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі й від'їзд, я не міг вчасно закінчити роботу над ним. Тому довелося відкласти. Сьогодні синочку виповнюється 7 місяців і саме цю дату символічно я обрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма,

– поділився Віталій Козловський.

Артист подякував всім, хто допомагав йому зі створенням відео. Цей кліп залишиться в архівах, його згодом можна буде переглядати багато разів.

"Це не просто кліп, який виходить, має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди! Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам’ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо", – додав Козловський.

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