Наряд для Зеленского создал дизайнер Виктор Анисимов. Он рассказал о костюме президента Украины, который тот надел на встречу в Белом доме, пишет Show 24 со ссылкой на DW.

Виктор Анисимов поделился, что определенные детали костюма Владимира Зеленского являются надеждой на мир.

Это наши гадания на то, чтобы был мир. Мы думаем, если немножко в этом образе добавим что-то незаметное от гражданской одежды, то это будет как оберег,

– сказал он.

Дизайнер отметил, что некоторые модели были велики на Зеленского, ведь в коллекциях его бренда – одежда oversize. Анисимов не видел президента Украины почти шесть лет и думал, что он стал мужественнее, но нет.

Я делаю замеры на себя, у нас с ним почти один размер,

– отметил дизайнер.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп 18 июля / Фото из инстаграма президента Украины

Напомним, что во время встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля журналист Брайан Гленн спросил у президента Украины, почему он не надел костюм, на что тот ответил, что будет носить его после окончания войны.

Я понимаю, что на их (американцев – Show 24) головы не падают бомбы. Для них это (одежда – Show 24) является важной вещью, а для нас одежда – это одежда,

– сказал Анисимов.

Заметим, что на этот раз Дональд Трамп и Брайан Гленн похвалили костюм Владимира Зеленского. Журналист сделал украинскому лидеру комплимент и извинился за прошлый инцидент.