Вбрання для Зеленського створив дизайнер Віктор Анісімов. Він розповів про костюм президента України, який той одягнув на зустріч у Білому домі, пише Show 24 з посиланням на DW.

Теж цікаво Подвійний меседж, – відома дизайнерка оцінила образ Зеленського, який сподобався Трампу

Віктор Анісімов поділився, що певні деталі костюма Володимира Зеленського є надією на мир.

Це наші ворожіння на те, щоб був мир. Ми думаємо, якщо трошки в цьому образі додамо щось непомітне від цивільного одягу, то це буде як оберіг,

– сказав він.

Дизайнер зазначив, що деякі моделі були завеликі на Зеленського, адже у колекціях його бренду – одяг oversize. Анісімов не бачив президента України майже шість років і думав, що він став мужнішим, але ні.

Я роблю виміри на себе, у нас з ним майже один розмір,

– зазначив дизайнер.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп 18 липня / Фото з інстаграму президента України

Нагадаємо, що під час зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого журналіст Браян Гленн запитав у президента України, чому він не одягнув костюм, на що той відповів, що носитиме його після закінчення війни.

Я розумію, що на їхні (американців – Show 24) голови не падають бомби. Для них це (одяг – Show 24) є важливою річчю, а для нас одяг – це одяг,

– сказав Анісімов.

Зауважимо, що цього разу Дональд Трамп і Браян Гленн похвалили костюм Володимира Зеленського. Журналіст зробив українському лідеру комплімент і перепросив за минулий інцидент.