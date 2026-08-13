На этот раз артист опубликовал в инстаграме видео с тренировки под открытым небом.

Анатолий прыгал на скакалке в шортах и без футболки, продемонстрировав подтянутую физическую форму. При этом Евдокименко, как обычно, не стал раскрывать, где именно находится.

Внук Софии Ротару показал, как тренируется под открытым небом / Скриншот из Instagram-сторис

За рубежом музыкант продолжает выступать под сценическим именем SHMN и развивать собственный музыкальный проект. Сын Руслана и Светланы Евдокименко в последние годы сосредоточился на электронной музыке и выпускает новые треки уже за пределами Украины.

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Что известно о выезде внука Ротару из Украины?

Информация об отъезде Анатолия Евдокименко из Украины появилась в СМИ еще весной 2022 года. Тогда сообщалось, что парень вместе с отцом Русланом пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу. По данным СМИ, их вместе с еще шестью мужчинами призывного возраста задержали правоохранители при попытке переплыть границу на надувной лодке.

Впоследствии, по информации СМИ, Руслан Евдокименко вернулся в Киев. В то же время Анатолию в конце концов удалось выехать из Украины. Музыкант рассказывал, что был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. При этом музыкант не говорил публично, в какой именно стране сейчас находится и при каких обстоятельствах ему удалось выехать из Украины.

К слову, недавно София Ротару отметила 79-летие. По этому случаю певица поделилась с поклонниками редким фото, на котором она запечатлена в вышиванке, а также показала подарки, полученные на день рождения.