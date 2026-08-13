Цього разу артист в інстаграмі опублікував відео з тренування просто неба.

Анатолій стрибав на скакалці у шортах і без футболки, продемонструвавши підтягнуту фізичну форму. Водночас Євдокименко традиційно не став розкривати, де саме перебуває.

Онук Софії Ротару показав, як тренується просто неба / Скриншот з інстаграм-сторіс

За кордоном музикант продовжує виступати під сценічним ім'ям SHMN та розвивати власний музичний проєкт. Син Руслана та Світлани Євдокименків останніми роками зосередився на електронній музиці та випускає нові треки вже за межами України.

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Що відомо про його виїзд онука Ротару з України?

Інформація про виїзд Анатолія Євдокименка з України з'явилася у медіа ще навесні 2022 року. Тоді повідомлялося, що хлопець разом із батьком Русланом намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон. За даними ЗМІ, їх разом із ще шістьма чоловіками призовного віку затримали правоохоронці під час спроби переплисти кордон на надувному човні.

Згодом, за інформацією медіа, Руслан Євдокименко повернувся до Києва. Водночас Анатолію зрештою вдалося виїхати з України. Музикант розповідав, що був змушений залишити країну, щоб розпочати нове життя. При цьому музикант не казав публічно, у якій саме країні зараз перебуває та за яких обставин йому вдалося виїхати з України.

До слова, нещодавно Софія Ротару відзначила 79-річчя. З цієї нагоди співачка поділилася з шанувальниками рідкісним фото, на якому постала у вишиванці, а також показала подарунки, які отримала на день народження.