За свою короткую жизнь Ивасюк так и не успел жениться, хотя потенциальных жен у него было немало. Многим он посвящал свои песни, а имена любимых до сих пор продолжают переплетаться с его биографией. Композитор исчез 24 апреля 1979, а 18 мая того же года его тело нашли повешенным в лесу вблизи Львова. Чтобы почтить память музыкального гения, 24 Канал расскажет подробнее о его бурной истории любви.

Что известно о женщинах Владимира Ивасюка?

Когда юному Ивасюку было 6 лет, он впервые влюбился. Это была Людмила Шкуркина. Они очень хорошо дружили, а когда подросли, то взаимно влюбились друг в друга. Свою избранницу композитор нежно называл "Куця". Когда девушке исполнилось 16 лет, то Владимир посвятил ей песню.

Но часто так бывает, что после школы дороги людей расходятся. Так произошло с этой парой. Людмила поехала в Киев, где поступила на театральный факультет, а Ивасюк продолжил свой путь в Черновцах в сфере медицины.

Был период, когда пара снова начала ближе общаться и даже думала о женитьбе, однако до этого не дошло. Последний раз влюбленные виделись в августе 1978 года, когда Ивасюку было 29 лет.

Во время учебы в университете композитор познакомился с Марией Соколовской. Ее он называл "Муся". Влюбленные все время были вместе, то ли на лекциях, то ли на репетициях ансамбля.

Интересно, что именно Соколовская первой увидела текст знаменитой "Червоной руты". Произведение Ивасюк подписал так: "Мусе от Володи". Но мужчина так и ни разу не признался девушке, что влюблен в нее. Об этом ей рассказали позже уже другие люди.

Меня часто спрашивают, почему мы не поженились с Ивасюком. Видимо, не судьба... С того времени, когда Володя умер, он часто мне снится,

– сказала Мария Соколовская.

В отношениях произошел разлад и Соколовская вышла замуж за преподавателя. Ивасюк же отправил бывшей возлюбленной поздравительную открытку из Львова.

К сожалению, в декабре 2024 года Мария Марчук (Соколовская) умерла.

Впоследствии в жизни композитора появилась еще одна женщина – золотоволосая Нина Щербакова. Как-то пара поехала на отдых в Карпаты, и это вдохновило Ивасюка на создание песни "Я пойду в далекие горы".

К сожалению, и эта женщина не стала той, которую Владимир мог бы повести под венец. Нина вышла замуж за другого, однако теплые отношения бывшие влюбленные сохранили.

Позже мужчине по душе пришлась острая на язык журналистка молодежной газеты "Молодой буковинец" Галина Тарасюк. Пара познакомилась в 1970 году. Избранницу Ивасюк называл "Коцю".

У них было много общего. Девушка увлекалась написанием новелл, а парень – песен. Они читали и обсуждали книги, вели литературные беседы, но и эти отношения не стали для Ивасюка последними.

Он отправился во Львов, а у любимой умер отец, а мать сильно заболела. Все упало на ее плечи. И все же Галина вышла замуж. Однажды бывшие влюбленные случайно встретились и даже затанцевали один танец. Ивасюк посвятил ей песню "Песня будет между нами", но об этом женщина узнала только после смерти композитора.

Кто стал последней любовью Владимира Ивасюка?

Как-то мужчина был в поисках певицы для праздничного концерта на телевидении. Однако было важное условие – исполнительница должна была бы иметь похожий голос, как у Софии Ротару. Так на его пути появилась Татьяна Жукова. Пара встречалась 6 лет, Владимир очень любил девушку, однако его семья не полюбила потенциальную невестку.

Все дошло до того, что Ивасюка думал жениться, но отец убедил этого не делать, потому что очень уважал своих родителей и не хотел идти против их воли.

Уже после серьезного разговора с отцом Ивасюк попал в психиатрическую клинику, откуда сам позвонил Жуковой. В одном из интервью женщина уверяла, что когда она пришла на встречу к любимому, тот клялся ей в любви и звал замуж.

По слухам, Жукова якобы может быть причастна к трагической судьбе композитора, и правда это или нет – неизвестно.

Современное следствие утверждает, что Владимир Ивасюк не был самоубийцей. Говорят, что его повесили уже мертвым.