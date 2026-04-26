За своє коротке життя Івасюк так і не встиг одружитись, хоча потенційних дружин у нього було чимало. Багатьом він присвячував свої пісні, а імена коханих досі продовжують переплітатись з його біографією. Композитор зник 24 квітня 1979 року, а 18 травня того ж року його тіло знайшли повішеним у лісі поблизу Львова. Щоб вшанувати пам'ять музичного генія, 24 Канал розповість детальніше про його бурхливу історію кохання.

Що відомо про жінок Володимира Івасюка?

Коли юному Івасюку було 6 років, він вперше закохався. Це була Людмила Шкуркіна. Вони дуже добре дружили, а коли підросли, то взаємно закохались одне в одного. Свою обраницю композитор ніжно називав "Куця". Коли дівчині виповнилось 16 років, то Володимир присвятив їй пісню.

Та часто так буває, що після школи дороги людей розходяться. Так сталось із цією парою. Людмила поїхала до Києва, де вступила на театральний факультет, а Івасюк продовжив свій шлях у Чернівцях у сфері медицини.

Володимир Івасюк та Людмила Шкуркіна / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Був період, коли пара знову почала ближче спілкуватися й навіть думала про одруження, однак до цього не дійшло. Востаннє закохані бачилися у серпні 1978 року, коли Івасюку було 29 років.

Під час навчання в університеті композитор познайомився з Марією Соколовською. Її він називав "Муся". Закохані весь час були разом, чи то на лекціях, чи то на репетиціях ансамблю.

Цікаво, що саме Соколовська першою побачила текст знаменитої "Червоної рути". Твір Івасюк підписав так: "Мусі від Володі". Та чоловік так і жодного разу не зізнався дівчині, що закоханий у неї. Про це її розповіли пізніше вже інші люди.

Мене часто запитують, чому ми не одружилися з Івасюком. Мабуть, не доля… З того часу, коли Володя помер, він часто мені сниться,

– сказала Марія Соколовська.

Івасюк з Марією Соколовською / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

У стосунках стався розлад і Соколовська вийшла заміж за викладача. Івасюк ж відправив колишній коханій вітальну листівку зі Львова.

На жаль, у грудні 2024 року Марія Марчук (Соколовська) померла.

Марія Марчук / Фото з фейсбуку Михайла Павлюка

Згодом у житті композитора з'явилась ще одна жінка – золотоволоса Ніна Щербакова. Якось пара поїхала на відпочинок у Карпати, і це надихнуло Івасюка на створення пісні "Я піду в далекі гори".

На жаль, і ця жінка не стала тією, яку Володимир міг би повести під вінець. Ніна вийшла заміж за іншого, однак теплі стосунки колишні закохані зберегли.

Ніна Щербакова / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Пізніше чоловіку до душі припала гостра на язик журналістка молодіжної газети "Молодий буковинець" Галина Тарасюк. Пара познайомилась у 1970 році. Обраницю Івасюк називав "Коцю".

У них було багато спільного. Дівчина захоплювалась написанням новел, а хлопець – пісень. Вони читали та обговорювали книги, вели літературні бесіди, але і ці стосунки не стали для Івасюка останніми.

Він подався до Львова, а у коханої помер батько, а мати сильно захворіла. Усе впало на її плечі. Та все ж Галина вийшла заміж. Одного разу колишні закохані випадково зустрілись й навіть затанцювали один танець. Івасюк присвятив їй пісню "Пісня буде поміж нас", але про це жінка дізналася аж після смерті композитора.

Галина Тарасюк на своєму творчому вечорі / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Хто став останнім коханням Володимира Івасюка?

Якось чоловік був у пошуках співачки для святкового концерту на телебаченні. Однак була важлива умова – виконавиця мала б мати схожий голос, як у Софії Ротару. Так на його шляху з'явилась Тетяна Жукова. Пара зустрічалась 6 років, Володимир дуже кохав дівчину, однак його сім'я не вподобала потенційну невістку.

Усе дійшло до того, що Івасюка думав одружитись, але батько переконав цього не робити, бо дуже поважав своїх батьків і не хотів іти проти їхньої волі.

Уже після серйозної розмови з батьком Івасюк потрапив у психіатричну клініку, звідки сам подзвонив Жуковій. В одному з інтерв'ю жінка запевняла, що коли вона прийшла на зустріч до коханого, той клявся їй у коханні й кликав заміж.

Володимир Івасюк з Тетяною Жуковою / Архівне фото

За чутками, Жукова нібито може бути причетною до трагічної долі композитора, та правда це чи ні – невідомо.

Сучасне слідство стверджує, що Володимир Івасюк не був самогубцею. Кажуть, що його повісили вже мертвим.