Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Полуніна. За даними російських пропагандистських ЗМІ, раніше чоловік жалівся на "погрози, стеження та несанкціоновані посилки".

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Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час, і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час в Росії минув, начебто наразі я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років, величезна допомога мені була надала,

– написав Сергій Полунін.

Артист балету зазначив, що у Росії йому допомогли поставити багато спектаклів. За словами Сергія, йому надали "все, що потрібно, і навіть більше". Путініст подякував глядачам за підтримку. Крім того, Полунін розповів, що саме у державі-терористці зустрів свою дружину і зіграв весілля, там також народився їхній молодший син.

В Росії дуже добрий, дуже людяний народ. Куди поїдемо, поки не зрозуміло, і надіюсь тільки на те, щоб душа була спокійна і на своєму місці. Сім'я була щаслива і було цікаво,

– поділився артист балету.

Сергій Полунін покидає Росію / Скриншот з інстаграму

Сергій Полунін закликав ставитися "з любов'ю одне до одного". Путініст зауважив, що ще "згодиться". Водночас додав, що зараз йому потрібно пройти "довгий та невідомий шлях".

Що відомо про Сергія Полуніна