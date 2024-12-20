24 Канал зібрав найгучніші скандали в українському та світовому шоубізнесі, що залишили слід в індустрії. Їх найбільше обговорювали у 2024 році, а імена зірок з цього списку тривалий час були у всіх стрічках новин.

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Секс-скандал навколо P. Diddy

Однією з найодіозніших персон цього року став репер Шон Комбс, більш відомий як P. Diddy. У вересні його заарештували за звинуваченням у торгівлі людьми, рекеті, фізичному та сексуальному насильстві. Вже з кожним днем на поверхню випливало все більше брудних деталей щодо продюсера та музичного магната.

З 1999 року P. Diddy проводив "білі вечірки", куди запрошував еліту Голлівуду. Кожен мав одягатися у біле вбрання, щоправда, окрім молодих дівчат, яких репер, ймовірно, наймав для іншої частини вечірки – freak-off, коли відбувалися сексуальні оргії.

Фото з "білих вечірок" репера:

За словами деяких відвідувачів вечірок, Шон Комбс міг напоювати людей алкоголем і змушувати вживати наркотичні речовини. Проти репера подали понад 100 позовів, частина постраждалих стверджує, що вони зазнали насильства неповнолітніми.

У соціальних мережах почали висувати різноманітні теорії, версії, знаменитостей, що були на вечірках P. Diddy, почали скасовувати. Однак для багатьох цих теорій немає чіткого підтвердження. Наразі скандал притих. Тим часом P. Diddy перебуває у в'язниці та чекає першого слухання, що відбудеться вже у наступному році.

Блейк Лайвлі: аб'юзерка чи жертва

У серпні вийшла однойменна екранізація книжки "Покинь, якщо кохаєш" з Блейк Лайвлі у головній ролі. На фільм чекали з нетерпінням, оскільки це мало підняти важливу проблему домашнього насильства. Ще на прем'єрі стрічки між Блейк Лайвлі та її колегою Джастіном Бальдоні виникла напруга: вони не фотографувалися разом і майже не підходили одне до одного, хоч обидвоє мали головні ролі.

У цій ситуації виникло два різних боки: хтось заступився за Лайвлі зі словами про те, що Бальдоні увійшов в роль "аб'юзера" навіть поза знімальним майданчиком, тоді як інші підтримують саме Джастіна, а Блейк Лайвлі звинувачують в тому, що вона забула про головну ідею фільму та зробила з нього романтичну комедію.

На цьому тлі акторці почали згадувати її попередні інциденти: як вона образила колег з серіалу "Пліткарка", саркастично відповіла інтерв'юерці на привітання з вагітністю.

Блейк Лайвлі назвала колег мавпами: відео

Поцілунок з хлопчиком, конфлікт з Єфросиніною: Христина Соловій у центрі уваги

Упродовж року ім'я співачки Христини Соловій часто з'являлося у пресі не тільки через її музичні прем'єри, але й через скандали.

На інтерв'ю з Машею Єфросиніною Христина заявила, що на руках ведучої та інших артистів, що розмивали кордони – "кров українців". На цю репліку Маша відреагувала вкрай емоційно, між ними виник конфлікт. Вже тижні потому, коли емоції притихли, Єфросиніна зізналась, що не ображається на свою співрозмовницю, вона просто на той момент не була готова почути таку позицію. Соловій теж не пошкодувала про інтерв'ю та їхню сварку, адже це викликало бурхливі та цікаві дискусії в суспільстві.

Відповідь Христини Соловій хейтерам: відео

Христина Соловій опинилась у центрі уваги й після свого виступу на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську. Співачка назвала колишню назву міста "Іллічівськ" "повною х*йнею", що викликало скарги громадян. Проти артистки подали судовий позов за дрібне хуліганство. Утім, суд виправдав Христину за відсутністю складу злочину.

Соцмережі обговорювали Соловій ще й у жовтні, коли на концерті у Львові вона поцілувалась в губи з маленьким хлопчиком. Одні коментатори називали її вчинок незаконним, інші іронізували. Емма Антонюк, про яку Христина жартома згадала у підписі до цього відео, написала: "Насправді тема сексуалізації підлітків, "лолітства", німфетства – трохи про інше. Господи, як же це не смішно, Христино. Страшно і не смішно".

Як Олена Кравець говорила за військову

Бренд білизни brabrabra на початку року створив рекламну кампанію "Одна за одну", де відомі українки говорили за захисниць. Ще тоді банери не викликали позитивних емоцій. Та в червні скандал набув нових обертів: військовослужбовиця Юлія "Піранька" Мала заявила, що не давала дозволу говорити від її імені.

Тоді Олена Кравець пояснила, що мета рекламної кампанії – убезпечити військових, адже не кожна бажає бути публічною. Однак хвиля критики продовжувалась, а бренд brabrabra перепросив за таку комунікацію та запевнив, що ініціатива була насамперед для того, щоб забезпечити військовослужбовиць якісною білизною.

Номери "Кварталу 95", які обурили суспільство

Студія "Кварталу 95" цьогоріч неодноразово потерпала від критики через свої номери. Доволі бурхливо у мережі обговорювали новорічний випуск, у якому показали українку зі Скадовська, яка приїхала на Закарпаття. Там вона, спілкуючись російською, неправильно вимовляла певні слова й вони звучали, як каламбури.

Наприклад, переселенка заявила, що вона "с*ськ*довська". Такі жарти обурили суспільство: про них критично відгукнувся мер Скадовська, Комісія з журналістської етики та чимало інших публічних осіб. Телеканал попросив вибачення за цей номер "Кварталу".



Актори "Кварталу 95" / Кадр з відео

Ще один скандал виник через номер-пародію ексначальника Рівненського ТЦК. У ролику йшлося про вигаданий розмовний шифр "ДПО" – дотики, поцілунки й навіть облизування. Номер розкритикували.

Це страшний злочин проти нас усіх. Це не той варіант, коли гумор підтримує. Це варіант, коли знецінює,

– підкреслив Сашко Лірник.

Пренткович, Волошин та інші: блогери втікають з України

Низка українських блогерів, які люблять називати себе "інфлюенсерами" та "лідерами думок", проявили свою справжню позицію у 2024 році.

Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський потрапили в скандал через те, що їх заскочили на відпочинку на Мальдівах. Після хвилі критики пара поскаржилась на тиск і погрози, вирішила не повертатися до України й оселилася за кордоном. Зараз Таня Пренткович очікує на народження третьої дитини.

Олександр Волошин після своїх скандальних висловлювань про перемир'я з Росією теж вирішив втекти з України. Він опублікував маніпулятивне відео, де заявив, нібито в країні немає свободи слова. Нещодавно він придбав собі віллу на Балі.

Також з України повтікали блогери Паша Бумчик, Юра Скайф, Спартак Суббота.

Українські зірки та їхній відкат до російського

На третій рік повномасштабного вторгнення деякі українські зірки проявили хиткість у своїй позиції. Хтось почав повертатись до російської мови, а прослуховування російської музики для когось стало чимось звичайним, а не безсоромним. Наступні скандали різко з'являлися й так само швидко згасали:

Вєрка Сердючка на концертах продовжила виконувати свої хіти російською мовою, хоч деякі з них артистка вже переклала на українську. Крім того, не всі українці зрозуміли вчинок Сердючки на фестивалі Лайми Вайкуле, коли та кланялась і вихваляла росіянку Аллу Пугачову.

на концертах продовжила виконувати свої хіти російською мовою, хоч деякі з них артистка вже переклала на українську. Крім того, не всі українці зрозуміли вчинок Сердючки на фестивалі Лайми Вайкуле, коли та кланялась і вихваляла росіянку Аллу Пугачову. Тарас Цимбалюк розважався під російську музику з одіозною блогеркою Анною Алхім, через що деякий час потерпав від критики. Згодом актор перепросив і визнав, що це його "про**б".

розважався під російську музику з одіозною блогеркою Анною Алхім, через що деякий час потерпав від критики. Згодом актор перепросив і визнав, що це його "про**б". Ксенія Мішина записала інтерв'ю з фітнес-тренером російською мовою. Це для багатьох українців здалося лицемірним, адже Ксенія на той час була ведучою "найпатріотичнішого шоу" – "Я люблю Україну". Щоправда, Мішина таки пішла з цього проєкту та ще одного ранкового шоу після того, як не змогла пояснити на інтерв'ю, чому заговорила мовою окупанта – вона просто вийшла з кадру. Можливо, це стало для телеканалів останньою краплею.

Таємний роман Олі Полякової

Співачка Оля Полякова перебуває у шлюбі з чоловіком Вадимом близько 20 років. Упродовж останніх років у мережі нерідко з'являлися чутки про їхнє розлучення. Плітки повернулися з новою силою, коли кулінар Влад Міцкевич опублікував фото поцілунків зі співачкою й заявив про їхній таємний роман.



Полякова та Міцкевич / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом Міцкевич перепросив перед артисткою і повідомив, що показав ці фото через те, що був у стані алкогольного сп'яніння. Оля Полякова натомість зауважила, що нічого особливого в цих кадрах не бачить, а кулінар просто хотів привернути до себе увагу. Тож співачка довела, що щаслива у своїх стосунках.