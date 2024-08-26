Українські знаменитості – Святослав Вакарчук та Андрій Шевченко об'єдналися у несподіваному дуеті. Вони завітали до військовослужбовців 13 бригади НГУ "Хартія".
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Лідер "Океан Ельзи" під гітару заспівав пісню гурту "Оберіг", що нещодавно стала популярною у соцмережах. Президент Української асоціації футболу підспівував Вакарчуку.
Несподіваний, але дуже щирий дует. Разом з Андрієм Шевченком відвідали бійців 13-ї бригади Національної Гвардії України "Хартія",
– написав Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук та Андрій Шевченко заспівали для захисників: відео
Фани діляться враженнями від спільної появи зірок і висловлюють захоплення:
- "Хто міг би подумати, що колись повністю російськомовний Шевченко буде співати з вами";
- "Я б знепритомнів від щастя, якби побачив це на свої власні очі. Дві українські легенди, мої кумири дитинства";
- "Шевченко взагалі не старіє!!! Як і 20 років тому";
- "Красені! Дякую за підтримку військових і за все, що робите! Святослав – невтомна й мужня людина, справжній патріот і син України. Шевченко, про що говорити, кумир дитинства, особисто для мене, найвидатніший футболіст на рубежі XX – XXI сторіч";
- "Немає кращого голосу, ніж цей, і кращої усмішки теж".