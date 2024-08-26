Українські знаменитості – Святослав Вакарчук та Андрій Шевченко об'єдналися у несподіваному дуеті. Вони завітали до військовослужбовців 13 бригади НГУ "Хартія".

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Лідер "Океан Ельзи" під гітару заспівав пісню гурту "Оберіг", що нещодавно стала популярною у соцмережах. Президент Української асоціації футболу підспівував Вакарчуку.

Несподіваний, але дуже щирий дует. Разом з Андрієм Шевченком відвідали бійців 13-ї бригади Національної Гвардії України "Хартія",

– написав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук та Андрій Шевченко заспівали для захисників: відео

Фани діляться враженнями від спільної появи зірок і висловлюють захоплення: