На скандал відреагувала чимала кількість зірок, серед яких і співачка Маша Кондратенко. Дівчина, яка днями випустила спільну пісню "Їде дах" із загадковою Klavdia Petrivna, прокоментувала інцидент з Цимбалюком.

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Артистка зазначила, що за 2,5 роки повномасштабного вторгнення українці мають розуміти наслідки споживання російського контенту. Для Кондратенко дивно спостерігати за тим, як хтось з публічних людей демонструє у мережі прихильність до ворожої творчості. Вона запевнила, що українці спонсорують війну прослуховуванням російських пісень.

Такі люди, як Тарас Цимбалюк, на 100% розуміють, як працює ця схема. Це неприпустимо, в принципі, у свідомих громадян України. По-друге, це ще більше неприпустимо у людей, які перебувають у медіасфері. Так не повинно бути, але я наскільки знаю, що Тарас за це перепросив, і слава Богу хоч так. Я сподіваюся, що він більше не буде цього робити, і навіть слухати тихенько сам собі,

– зауважила Маша.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, де Анна Алхім, Тарас Цимбалюк, Світлана Готочкіна та їхні друзі розважаються під пісні російських виконавців – Земфіри, путініста Сергія Мазаєва і білоруського гурту "Лєпріконси". Після хвилі негативу кохана актора заступилася за нього, зазначивши, що всі хейтери їхньої пари – "диванні критики, які тільки й думають, кому яку х**ню написати". Згодом на зв'язок вийшов і сам Тарас, який назвав скандал своїм "грубим про*обом".