Вона вже навіть склала присягу. Про це Ріта оголосила у своєму інстаграмі та показала фото у військовій формі.

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Бурковська з початку повномасштабного вторгнення Росії активно працювала в медіа, проте вирішила взяти на себе більшу відповідальність в захисті України в умовах війни.

Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті й люди, які мені близькі по цінностях і історії яких мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності й з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього,

– зазначила акторка.

Вона додала, що на вступ до ЗСУ її надихнула Вікторія Ковач, керівниця медичної служби Третьої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

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