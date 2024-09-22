Вона вже навіть склала присягу. Про це Ріта оголосила у своєму інстаграмі та показала фото у військовій формі.
Не пропустіть Протез – це зовсім не вирок․ Як повернутися до життя після ампутації
Бурковська з початку повномасштабного вторгнення Росії активно працювала в медіа, проте вирішила взяти на себе більшу відповідальність в захисті України в умовах війни.
Не знаю, що принесе мені моє рішення, але точно знаю, що в цей історичний час, це єдино правильне рішення і я рада, що нарешті його прийняла і маю честь служити серед кращих. Мені теж дуже хочеться зніматись в кіно, тусуватись, займатись своїми справами, але зараз це не дуже на часі. Я впевнена, що ще буде кіно у моєму житті й люди, які мені близькі по цінностях і історії яких мене торкнуть і інших теж. Хочеться бути з тими, хто себе не жаліє і здатний бути в реальності й з нею працювати. Ну і з тими, хто мене винесе після всього,
– зазначила акторка.
Вона додала, що на вступ до ЗСУ її надихнула Вікторія Ковач, керівниця медичної служби Третьої окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.
Хто ще з відомих українських жінок вступив до війська
- В червні 2024 року про це оголосила акторка Національного драмтеатру імені Лесі України Марія Агапітова.
- Навесні режисерка, драматургиня та громадська активістка Олена Апчел теж повідомила, що долучилася до лав Збройних Сил України.