Фронтмен гурту "Фіолет" та віднедавна військовий, Сергій "Колос" Мартинюк, вирішив зробити поезію доступною для людей з вадами слуху та зору, передає 24 Канал. Детальніше про поетичний проєкт "Відчуй" – далі в матеріалі Show.

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У відповідь на зростання кількості людей з вадами слуху та зору внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій Мартинюк та його команда започаткували поетичну ініціативу, спрямовану на те, щоб зробити літературне мистецтво доступним для всіх, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими стикаються люди з інвалідністю.

Ідея втілити подібний проєкт виношувалася роками, але кінцевим тригером стала розмова з одним із шанувальників "Фіолету", який втратив на війні зір і вимушений був пристосовуватися до нової для себе реальності… Приємно, що в ці не найсприятливіші для нашої культури часи Український культурний фонд схвалив і в повному обсязі профінансував нашу ідею,

– зазначив співак.

Вже вийшло сім з десяти відеороликів, в яких взяли участь такі відомі актори, як Григорій Бакланов, Оксана Стринадюк, Олександр Боднар, Анастасія Пустовіт, Олександр Хоменко, Андрій Ісаєнко та Антоніна Хижняк. Всі вони прочитали поезію "Колоса".

Кожен вірш в проєкті – окрема візуальна історія з музичним супроводом та перекладом на жестову мову.

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Що важливо, команда проєкту планує випустити збірку віршів шрифтом Брайля, які передадуть в школи-інтернати та організації, що займаються підтримкою людей з порушеннями зору.