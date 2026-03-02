Гучні вибухи й закриті кордони: які українські зірки опинились в Дубаї під час атаки Ірану

США та Ізраїль 28 лютого оголосили про масштабну операцію проти Ірану. Однак Іран почав атакувати у відповідь та випустив балістичні ракети по країнах Перської затоки. Під ударом опинилися Об'єднані Арабські Емірати, де розташовані американські військові бази.

Дубай – розкішне й статусне місто, що донедавна вважалось одним із найбезпечніших, перетворилось на "привид". Пляжі спорожніли, а на вулицях майже нікого немає. Туристи, серед яких є й українські знаменитості, застрягли в Дубаї, адже звідти неможливо вилетіти – повітряний простір закритий. 24 Канал розповість, які українські зірки зараз перебувають в ОАЕ та як коментують обстріли, що наздогнали їх навіть на відпочинку.

До слова Нема сирен, багато вибухів і суперечливої інформації: що пишуть українці про обстріли Дубая

MamaRika

Співачка разом з сином та подругою близько тижня тому вирушила в Дубаї на відпочинок. Спершу артистка повідомила, що справді чула вибухи. Згодом вона показала зібрані валізи й зізналась, що просто застрягла в місті, а всю ніч 1 березня було гучно.

Ми зараз на відстані стараємось вирішити багато різних питань для того, щоб вони якомога швидше звідти виїхали, і для того, щоб вони були в безпеці,

– пояснив чоловік MamaRika, Сергій Середа.



MamaRika застрягла в Дубаї / Колаж 24 Каналу

Світлана Лобода

Співачка опинилась в епіцентрі вибухів. Вона показала, як ховалась в одному з підземних паркінгів. Уже сьогодні, 2 березня, Світлана Лобода повідомила, що разом з командою перебуває в Омані. Звідти артистка вилетить у Європу. Концерт у Стокгольмі їй довелось перенести.

Світ втратив здоровий глузд, але варто жити далі. Бережіть себе та своїх близьких,

– повідомила Лобода.

Світлана Лобода вийшла на зв'язок: дивіться відео

Василіса Фролова

Українська ведуча проживає в Дубаї з сином від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, Іран атакував ОАЕ близько 400 безпілотниками й балістичними ракетами.

Масової евакуації не відбувається, черг немає, як і паніки. Школи, садочки й аеропорт закриті. Однак ППО працює – про це повідомляла місцева влада. Також Василіса Фролова припускає, що Іран полює не тільки на військові об'єкти.

Вони вже кілька разів потрапили в аеропорти в Абу-Дабі, Дубаю. Потім націлено полюють на Джебель-Алі (портове місто, – 24 Канал). Весь Дубай бачив вчора цей чорний дим,

– розповіла Василіса Фролова.

Василіса Фролова про ситуацію в Дубаї: відео

Санта Дімопулос

Співачка й блогерка проживає у Дубаї вже кілька років після початку повномасштабного вторгнення. Гучні вибухи вона назвала дежавю. Санта Дімопулос сказала, що не панікує та вірить у можливості країни, в якій перебуває. Але про всяк вона купила води та їжі.

Для мене Дубай завжди був про абсолютну безпеку. Відчуття, що все під контролем. І вчора ця ілюзія зруйнувалася,

– зазначила Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос про обстріли в Дубаї: відео

Валерія Крук

На відпочинок у Дубаї також відправилась блогерка Валерія Крук. Вона розповіла, що найбільше шокують вибухи, адже перед ними немає жодних тривог чи оповіщень, як в Україні. До того ж не у всіх готелях є паркінги чи підвали, тому доводиться пересиджувати непростий період просто в номері.



Блогерка про ситуацію в Дубаї / Фото з інстаграм-сторіз

Дар'я Валеуліна

Як розповіла блогерка, ще 28 лютого в Дубаї не була помітна паніка чи тривожна атмосфера – люди засмагали на пляжі під звуки винищувачів та роботу ППО. Але вже 1 березня вулиці та дороги спорожніли. Школу перевели на дистанційне навчання.

Прокинулись знову від гучних вибухів. На вулиці стоїть дим, смердить чимось горілим. Не хочеться відчиняти балкон. У місті так само пусто,

– так Валеуліна описала ранок 2 березня.



Валеуліна про ранок у Дубаї 2 березня / Фото з інстаграм-сторіз

Анна Алхім

Скандальна блогерка також опинилась в ОАЕ на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Вона поставилась до вибухів у Дубаї з гумором і без паніки реагувала на подальші події.

Життя таке непередбачуване і цікаве. Я досі вважаю Дубай найбезпечнішим місцем. Я знову повертаюсь сюди жити. Буду жити на дві країни. Цього разу я подивилась на Дубай іншими очима і заново закохалась,

– каже Алхім.



Алхім в Дубаї / Фото з інстаграму блогерки

Зазначимо, після вибухів у Дубаї мешканці отримали попередження від уряду залишатись у безпечних місцях. Укриттів у місті немає, тож люди ховаються у підземних паркінгах, підвалах чи просто своїх домівках.