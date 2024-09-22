Танцівник привітав кохану зі святом. Він виставив їхнє спільне архівне фото в інстаграмі.

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Так, на світлині Влад Яма позував у бежевому весільному костюмі, а його кохана – у бежевій сукні в блискітки та фаті. На цій фотографії пара танцювала й виглядала дуже щасливою.

Я закоханий. Офіційно – 10 років,

– зазначив під фото хореограф.

Для довідки! Історія кохання між Владом і Ліліаною розпочалася у 2007 році. Їхні стосунки розвивалися поступово, але через два роки пара прийняла рішення розійтися. Водночас Влад швидко зрозумів, що не може уявити свого життя без коханої, тому розлука була короткою, тривала лише два місяці.



Після возз'єднання вони зустрічалися ще п'ять років. Зрештою в новорічну ніч Влад освідчився Ліліані Кудлай. У 2014 році пара офіційно зареєструвала свої стосунки, а через рік у них народився первісток – син, якого назвали Леон.

Що відомо про виїзд Влада Ями за кордон

Танцівник розповідав, що рішення покинути Україну він і його сім'я прийняли 24 лютого 2022 року. Наразі Яма мешкає в Маямі та продовжує займатися хореографією. Він викладає приватні уроки в різних студіях і час від часу в приватних спортзалах у клієнтів.