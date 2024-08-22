Володимир Дантес записав інстаграм-сторіз, де назвав успіх Klavdia Petrivna – "крутим кейсом" в українському шоубізнесі. На думку артиста, виконавиця поєднала круту музику із загадкою.

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Однак співак розкритикував колег і музичних експертів, які розкривають справжнє ім'я Klavdia Petrivna.

Але що мене бісить, так це всі "музичні критики", хто називає себе "музичними експертами". Якщо ви знаєте, хто це така, до того ж з таким надмірним їб**ом ви кажете: "Це Соломія, я знаю, я давно з нею спілкувався". Та якого х*ра ви руйнуєте загадку? Щоб що? Щоб зруйнувати те, що людина довго робила і придумувала. Ви кончені!

– висловився Дантес.

Музикант зауважив, що тримати подібну інтригу непросто, це вартує багато ресурсу та грошей. Про це точно знають ті критики, які розкривають її особистість.

"Соломія це, не Соломія, взагалі не важливо хто, але ви ще й показуєте обличчя людини, яка, можливо, Klavdia Petrivna. Просто, вам так все одно на працю людини! Прикро, що ви такі люди", – сказав виконавець.

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Нагадаємо, вже низка українських блогерів та зірок назвали ім'я Klavdia Petrivna – це Соломія Опришко. Співачка вже й сама натякнула на свою справжню особистість у новому кліпі.