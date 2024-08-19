Жінка прийшла на концерт у нетверезому стані й почала викрикувати ненормативну лексику. Поруч з глядачкою стояли діти, тому Сердючка зі сцени відреагувала на такі різкі висловлювання.

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У соцмережах фанати Вєрки поширили відео моменту, на якому артистка ставить на місце глядачку. Через поведінку жінки Сердючці довелося зупинити концерт і пояснити свою позицію.

Котик, ти наж*алася, так? Вас зараз виведуть, якщо ти будеш матюкатися. П**да Іванівна, зараз ти вийдеш, так негарно, зрозуміла? Закушувати треба,

– відповіла виконавиця.

Користувачі висловили подяку артистці за її небайдужість. Водночас вони відзначили почуття гумору виконавиці, яке вона не втратила навіть під час несподіваної ситуації.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка наприкінці липня потрапила у скандал. Вона виступила на міжнародному музичному фестивалі у Латвії, який організувала Лайма Вайкуле. Артистка, побачивши у залі фестивалю росіянку Аллу Пугачову, привіталась, низько вклонилась і заспівала кілька рядків з її пісні "Ты возьми меня с собой". Частина українців обурилася поведінці Сердючки. Згодом вона заявила, що підтримує гарні стосунки з росіянкою, тому не вважає свій вчинок поганим.