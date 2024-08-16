За словами виконавців, музика дозволяє їм відкрити своє серце світові. Тому зірки вирішили через текст пісні висловити все, що відчувають.

Не пропустіть Чотири українські артисти та "Океан Ельзи": хіт "Той день" у новому звучанні підкорює мережу

Тож через кожну пісню я намагаюся передати те, що горить у моїй душі. Біль, щастя – у пісню можна вкласти все,

– розкрила співачка.

YAKTAK і VLADA K зазначили, що творчість – важлива ланка в їхньому житті. Пісня "Увімкни" розповідає про натхнення та втіху, які отримують люди під час прослуховування треків у важкі часи. Музика допомагає фанатам відчути емоційний стан артистів і знайти в ньому щось схоже з власним.

Кожна пісня – це моя історія, моя душа. Я хочу, щоб люди відчували, що вони не самотні у своїх почуттях і переживаннях. Щоб поговорити зі мною, варто послухати мої пісні,

– зізнався YAKTAK.

Водночас зірки випустили кліп до композиції. У відеороботі артисти постали на природі у схожих образах – білих футболках і джинсах.

YAKTAK і VLADA K – "Увімкни": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями загадкова Klavdia Petrivna презентувала дебютний студійний альбом під назвою "Їде дах". Він складається з восьми треків і демонструє експерименти співачки з новими музичними стилями.