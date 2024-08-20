Зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко 19 серпня відсвяткував з дружиною "мереживне весілля" – 13 років у шлюбі. Олеся Моргунець-Ісаєнко звернулась до чоловіка у зворушливому дописі та показала спільні фото.

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13 років мереживна річниця або ж бісова. Ну що ж, ми з тобою якось швидко дісталися сюди. Але головне, ми досі можемо дивитися в очі одне одному. Вже інакше ні ж тоді коли була велика юна закоханість, та зараз це подяка, розуміння і любов,

– написала Олеся Моргунець-Ісаєнко.

У дописі дружина Андрія Ісаєнка показала архівні романтичні знімки з чоловіком.



Андрій Ісаєнко з дружиною / Фото з інстаграму Олесі Моргунець-Ісаєнко



Андрій Ісаєнко з дружиною / Фото з інстаграму Олесі Моргунець-Ісаєнко

Андрій Ісаєнко та Олеся Моргунець познайомилися на пробах у дитячу виставу. У жовтні 2017 року у пари народилась донька Марія. Цікаво, що дівчинка теж взяла участь у зйомках серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", де виконала роль доньки головного героя.